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Номинированные на "Золотую маску" спектакли покажут на фестивале в 11 городах России

Билеты на них будут бесплатными

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 марта. /Корр. ТАСС /. Спектакли, номинированные на премию "Золотая маска" и премию Станиславского, будут показаны с 25 марта по 5 июня в 11 российских городах на театральном фестивале, который проводит компания "Русал" в Год театра, сообщила пресс-служба компании в четверг.

"Компания "Русал" в Год театра <...> проведет театральный фестиваль в 11 городах России. Всего за время театрального фестиваля будет показано 23 спектакля", - говорится в сообщении.

Театральный фестиваль, который "Русал" организует третий год подряд, пройдет в городах, где присутствуют предприятия компании: в Ачинске, Братске, Ухте, Сыктывкаре, Красноярске, Екатеринбурге, Новокузнецке, Саяногорске, Каменске-Уральском, Шелехове, Кандалакше, а также в столице Армении Ереване. Билеты на спектакли будут бесплатными.

В частности, будут показаны спектакли "С любимыми не расставайтесь" и "День рождения Смирновой" Московского театра юного зрителя, "Слава" Большого драматического театра им. Товстоногова и "Влюбленный Шекспир" Московского театра им. Пушкина.

"Золотая маска" учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства. Лауреаты премии определяются на ежегодном фестивале спектаклей-номинантов.

Международная премия режиссера К. С. Станиславского учреждена в 1994 году одноименным фондом и с тех пор ежегодно присуждается за выдающийся вклад в развитие театрального искусства. За время существования награды ее получили более 180 деятелей отечественного и зарубежного театра.

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