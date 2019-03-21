Областной театральный фестиваль в Архангельске в 2019 году посвятили Федору Абрамову

АРХАНГЕЛЬСК, 21 марта. /ТАСС/. Областной фестиваль народных театров и театральных коллективов "Театральные встречи", который открылся в четверг в Архангельске, в этом году посвящен году театра и 100-летию со дня рождения писателя Федора Абрамова. Об этом рассказал ТАСС директор архангельского областного Дома народного творчества Руслан Боднарук.

"Фестиваль проходит раз в два года, 100-летие со дня рождения Федора Абрамова будет отмечаться в 2020 году, поэтому мы в канун юбилея Абрамова посвящаем фестиваль ему и его творчеству. В этом году у нас есть отдельная номинация "Лучший спектакль по произведению Абрамова", - сказал Бондарук.

В конкурсе принимают участие 13 коллективов из Вилегодского, Устьянского, Шенкурского, Виноградовского, Плесецкого районов, Вельска, Онеги, Коряжмы, Новодвинска, Северодвинска, Архангельска. Наряду с известными в области коллективами выступят дебютанты: коллектив "Экстрим" из Плесецка и Детский театр танца "Росинки" из Архангельска. За четыре дня зрители Архангельска и Новодвинска увидят 16 спектаклей разных жанров: комедии, музыкальные и хореографические постановки, водевили, детские сказки, мелодрамы, драматические истории.

По итогам фестиваля три лучших театра получат звание лауреата в номинациях "лучший спектакль", "лучшая режиссерская работа" и "лучший спектакль для детей".

Впервые в рамках фестиваля объявлен конкурс видеопрезентаций театров и театральных коллективов "Любите ли вы театр так, как любим его мы". В качестве гостей фестиваля выступит театр "Левый берег" из г. Тутаева Ярославской области со спектаклем "Марьино поле".