Картина "Танец" Анри Матисса в последний раз будет экспонироваться вне Эрмитажа

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Полотно "Танец" Анри Матисса в последний раз покинет Государственный Эрмитаж для экспонирования в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина на выставке "Щукин. Биография коллекции". Об этом в четверг на презентации выставки сообщил директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

"Я очень рад, что выставка Щукина в Москве будет очень представительная. Мы даем "Танец" Матисса и очень много других вещей, которые в последний раз поедут из музея, которые больше не будут путешествовать. Это же новое искусство, оно очень хрупкое", - отметил он.

Директор Пушкинского музея Марина Лошак также добавила, что некоторые полотна из коллекции ГМИИ им. А.С. Пушкина экспонируются на выездных выставках в последний раз.

Картина "Танец" была написана для особняка Щукина в Москве, полотно очень редко покидает музей. На выставке "Щукин. Биография коллекции", которая пройдет с 18 июня по 15 сентября, будут представлены 450 произведений искусства, в том числе полотна Клода Моне, Пьера Огюста Ренуара, Поля Сезанна, Поля Гогена, Анри Матисса, Пабло Пикассо и других мастеров из коллекции меценатов Щукиных. Эрмитаж подготовит проект "Великие русские коллекционеры. Братья Морозовы", который состоится с 20 июня по 6 октября. Проект продемонстрирует 140 произведений из собраний братьев Михаила и Ивана Морозовых.

Коллекции Щукиных и Морозовых соединятся на выставках летом 2019 года, а в 2020 году собранные Морозовыми шедевры будут представлены в Париже в Фонде Louis Vuitton.