Альбом Jay-Z, песня Нины Симон и речь Кеннеди вошли в реестр Библиотеки Конгресса США

ВАШИНГТОН, 21 марта. /ТАСС/. Композиция певицы Нины Симон (1933-2003), альбом Jay-Z и запись одной из речей 35-го президента США Джона Кеннеди (1917-1963) включены в Национальный реестр звукозаписей Библиотеки Конгресса США. В этот ежегодно пополняемый перечень входят записи музыкальных композиций, радио- и телепередач, концертов и политических речей, представляющих ценность с культурной, исторической или эстетической точки зрения.

Самым молодым из 25 аудиопроизведений, вошедших в этом году в реестр главной библиотеки США, стал шестой по счету альбом Jay-Z (настоящее имя - Шон Кори Картер) под названием The Blueprint. Эта пластинка, которая поступила в продажу в сентябре 2001 года, была названа критиками одним из самых значимых музыкальных рэп-альбомов прошлого десятилетия. Данный диск стал восьмой по счету рэп-пластинкой, включенной в Национальный реестр.

Также эксперты Библиотеки включили в него в этом году сингл джазовой певицы Нины Симон Mississippi Goddam (1964), который сама исполнительница называла своей первой протестной песней. Композиция была написана под впечатлением от убийства в 1963 году темнокожего жителя штата Миссисипи, борца за права афроамериканцев Медгара Эверса. Сингл сразу после своего выхода был запрещен в большинстве южных штатов США. Впоследствии Симон признавалась, что ей было трудно исполнять эту песню из-за того урона, который она нанесла ее карьере.

Аудиозапись речи Джона Кеннеди, произнесенная им 4 апреля 1968 года в Индианаполисе спустя несколько часов после убийства Мартина Лютера Кинга (1929-1968), также пополнила национальную фонотеку. Это небольшое по продолжительности выступление, в котором Кеннеди призывал к сдержанности и к отказу от насилия, считается экспертами одной из величайших политических речей ХХ века. Эту речь называют одной из причин, почему массовые беспорядки, охватившие многие города США после убийства Кинга, фактически обошли Индианаполис стороной.

Также в перечень попали запись мексиканской народной песни La Bamba в исполнении Ричи Валенса (1941-1959), саундтрек к мюзиклу "Волосы" (Hair, 1968), сингл Sweet Caroline (1969) автора-исполнителя Нила Даймонда, альбом поп-певицы Синди Лопер She's So Unusual (1983).

Библиотека Конгресса

Как заявили в Библиотеке Конгресса, отныне эти и другие аудиопроизведения, общее число которых в Национальном реестре теперь достигает 525, будут храниться в особых условиях практически вечно. Специалисты намерены сберечь их копии на твердых и цифровых носителях для будущих поколений слушателей.

Библиотека Конгресса США, основанная в 1800 году, считается самым большим в мире собранием книг, газет, журналов, редких рукописей, фотографий, гравюр, плакатов, карикатур, аудио- и видеозаписей, географических карт. В ее фондах насчитывается около 200 млн единиц хранения. Ежедневно туда поступает более 30 тыс. различных материалов, однако на постоянное хранение в архивы в итоге отправляется лишь их малая часть.

Национальный реестр звукозаписей был учрежден Библиотекой в 2003 году с целью сохранения исторически и культурно значимых аудиопроизведений для последующих поколений, а также привлечения внимания общественности к звуковому наследию. Каждый год в депозитарий включают 25 различных позиций. Список претендентов составляется на основе предложений, вносимых представителями общественности, после чего наиболее достойные записи отбираются советом экспертов, в который входят музыканты, исполнители, историки, специалисты звуковой индустрии. При этом в реестр могут попасть исключительно те записи, которые сделаны не позднее, чем 10 лет назад на момент их рассмотрения. Отдельно при Библиотеке существует Национальный кинореестр, который также ежегодно пополняется 25 наименованиями.