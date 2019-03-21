Умерла исполнительница роли в фильме "Карьера Димы Горина" Маргарита Жарова

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Российская актриса, исполнительница роли в фильме "Карьера Димы Горина", Маргарита Жарова умерла на 94-м году жизни в четверг, говорится в сообщении на сайте Союза кинематографистов РФ.

"21 марта 2019 года на 94-м году ушла из жизни прекрасная женщина, талантливая актриса театра и кино Маргарита Васильевна Жарова", - следует из сообщения.

Маргарита Жарова была комедийной актрисой, известной по маленьким ролям и эпизодам, которых около 80. Среди ее лучших ролей такие, как Зина ("Доброе утро"), жена Бондаренко ("К Черному морю"), Соня ("Неподдающиеся"), Нелька ("Карьера Димы Горина"), Ксения Шалова ("На семи ветрах"), Глафира ("Товарищ Арсений").

С 1950-х годов и до последних дней Жарова работала в Московском театре "Киноактера". Отмечается, что в последние годы актриса тяжело болела.