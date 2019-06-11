Тайна Леонардо да Винчи. Куда (опять) пропала одна из самых дорогих картин в мире

В марте работники художественного музея в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), где, как ожидалось, выставят картину Леонардо да Винчи "Спаситель мира" (Salvator Mundi), сообщили, что не знают о местонахождении полотна. Одна из самых противоречивых картин итальянского художника вновь считалась утерянной.
11 июня в СМИ появилась информация о местонахождении шедевра. По данным портала Artnet картина хранится на яхте наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. Тот потребовал от властей Саудовской Аравии построить культурный центр в регионе Эль-Ула в провинции Эль-Мадина, где, предположительно, должна экспонироваться картина Леонардо.
Что это за картина?
Картина "Спаситель мира" Леонардо да Винчи была написана около 1501 года, предположительно, по заказу короля Франции Людовика XII. На полотне изображен Иисус Христос, благословляющий правой рукой. В левой он держит хрустальную сферу, которая символизирует Царство Небесное, тем самым показывая роль Христа как спасителя мира.
Картину неоднократно копировали — искусствоведы насчитывают около 20 версий, которые были исполнены последователями и студентами итальянского художника. Так как оригинал долгое время считался утраченным, некоторые коллекционеры приписывали таким копиям "Спасителя" авторство Леонардо.
Почему установить подлинность так сложно?
Дело в том, что неизвестно, где находилась картина после середины XVII века, пока в 1900 году ее не купил английский коллекционер Фредерик Кук. Полотно было настолько изувечено предыдущими попытками реставрации, что никто не признал руку мастера, решив, что написал ее один из учеников да Винчи. Из-за ужасного состояния правнук Кука сумел продать полотно лишь в 1958 году за жалкие 45 фунтов.
Так это все-таки настоящий Леонардо?
В 2004 году примерно за $10 тыс. картину приобрел Роберт Саймон, специалист по старым мастерам. Он отправил ее на серьезную реставрацию — полотно было очищено от предыдущих искажений (в эпоху Контрреформации, например, женственному лицу Иисуса пририсовали усы и бородку), из-за которых оно и походило на копию.
После реставрации практически в первозданном виде оно было отправлено на экспертизу в музеи Европы и США. Искусствоведы спорили об авторстве, но в 2011 году все же признали руку да Винчи. В этом же году картина была впервые представлена широкой публике на выставке "Леонардо да Винчи: придворный живописец в Милане" в Национальной галерее Лондона.
Так, а как она стала одной из самых дорогих картин?
Это не совсем корректно. Она стала самой дорогой картиной, проданной на аукционе. Хотя некоторые эксперты сомневаются в авторстве да Винчи до сих пор, работа получила широкое признание среди искусствоведов, и в 2011 году ее рыночная стоимость начала расти. В мае 2013 года картину купил швейцарский арт-дилер Ив Бувье за более чем $75 млн, затем он продал ее миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву, который отдал практически в два раза больше ($127,5 млн). В связи с этим в 2015 году началось так называемое дело Бувье, в ходе которого были раскрыты множественные махинации дилера.
Чтобы как-то компенсировать моральный и финансовый ущерб, нанесенный Бувье, в 2017 году картинку "Спаситель мира" было решено выставить на торги аукциона Christie's в Нью-Йорке. Стартовая цена лота равнялась $100 млн, при этом шаг торгов составлял $30–40 млн. Именно там она и стала самым дорогим аукционным произведением искусства — саудовский принц Бадр бен Абдалла бен Мухаммед бен Фархан Аль Сауд купил ее за $450 млн. Позже представители Christie's заявили, что картина была продана департаменту культуры и туризма Абу-Даби. Предполагалось, что она будет выставляться в новом музее — Лувре Абу-Даби.
Ну и как же можно было потерять картину Леонардо да Винчи?
Картину в филиале Лувра в Эмиратах должны были представить еще в сентябре прошлого года, но выставку отменили без объяснения причин. Официальные представители отдела культуры страны не отвечают на вопросы, а представители музея "намекают", что о местонахождении картины ничего не известно.
При этом парижский Лувр все еще планирует представить картину на осенней выставке в этом году, посвященной 500-летию со дня смерти Леонардо да Винчи. На вопросы о пропаже картины представители музея также не отвечают. Из-за невозможности (опять) представить картину публике среди экспертов вновь идут споры о достоверности авторства да Винчи.