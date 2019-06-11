Тайна Леонардо да Винчи. Куда (опять) пропала одна из самых дорогих картин в мире

Это не совсем корректно. Она стала самой дорогой картиной, проданной на аукционе. Хотя некоторые эксперты сомневаются в авторстве да Винчи до сих пор, работа получила широкое признание среди искусствоведов, и в 2011 году ее рыночная стоимость начала расти. В мае 2013 года картину купил швейцарский арт-дилер Ив Бувье за более чем $75 млн, затем он продал ее миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву, который отдал практически в два раза больше ($127,5 млн). В связи с этим в 2015 году началось так называемое дело Бувье, в ходе которого были раскрыты множественные махинации дилера.

Чтобы как-то компенсировать моральный и финансовый ущерб, нанесенный Бувье, в 2017 году картинку "Спаситель мира" было решено выставить на торги аукциона Christie's в Нью-Йорке. Стартовая цена лота равнялась $100 млн, при этом шаг торгов составлял $30–40 млн. Именно там она и стала самым дорогим аукционным произведением искусства — саудовский принц Бадр бен Абдалла бен Мухаммед бен Фархан Аль Сауд купил ее за $450 млн. Позже представители Christie's заявили, что картина была продана департаменту культуры и туризма Абу-Даби. Предполагалось, что она будет выставляться в новом музее — Лувре Абу-Даби.