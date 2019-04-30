Фестиваль Башмета откроется в Ярославле премьерой

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 мая. /ТАСС/. XI Международный музыкальный фестиваль в Ярославле под артистическим руководством Юрия Башмета откроется в среду премьерой сочинения Алексея Сюмака "Двенадцать" на стихи Александра Блока. Об этом сообщила пресс-служба Русского концертного агентства.

"Программа гала-концерта открытия невероятно разнообразна, - отметили организаторы. - Здесь как знаменитые Концерт для фортепиано с оркестром Грига, Концерт для виолончели с оркестром Сен-Санса и Вариации на тему Рококо Чайковского в переложении для флюгергорна, так и два сочинения современных композиторов. А именно: мировая премьера пьесы Алексея Сюмака "Двенадцать" на стихи Блока и масштабная поэма Александра Чайковского "Слово о полку Игореве" по древнерусскому эпосу для чтеца, солирующего альта, симфонического и народного оркестров".

На фестивале, который продлится до 9 мая, ожидается множество артистов театра и кино. Чтецом "Слова о полку Игореве" выступит Михаил Ефремов. Константин Хабенский и Ольга Литвинова 3 мая выступят в Театре драмы им. Волкова в авторской версии "Евгения Онегина", где стихи Александра Пушкина чередуются с музыкальными фрагментами оперы Петра Чайковского. А 8 мая в филармонии представят концерт-спектакль "Ван Гог. Письма к брату", главную роль исполнит Евгений Миронов. На закрытии фестиваля гостей ждет музыкально-литературная композиция "Моцарт и Сальери" по произведениям этих композиторов с Григорием Сиятвиндой в роли чтеца.

Худрук смотра Юрий Башмет традиционно выступит и как солирующий альтист, и в качестве дирижера своих коллективов - камерного ансамбля "Солисты Москвы" и Государственного симфонического оркестра "Новая Россия". Также на смотр приедут барочный ансамбль Il Gardellino из Бельгии, Мюнхенский камерный оркестр, мужской хор "А Филетта" с французского острова Корсика, брасс-ансамбль Spanish Brass из Испании и другие.

Как и в предыдущие годы, концерты фестиваля Башмета пройдут в городах Ярославской области. Знаменитых музыкантов ждут в Рыбинске, Пречистом, Тутаеве, Некрасовском, Мышкине, Гаврилов-Яме и Данилове. Впервые в рамках смотра пройдут Международная академия барокко по специальностям скрипка, виолончель, флейта, гобой, клавесин и вокал, а также Школа молодых журналистов, освещающих события культурной жизни и академического искусства в региональных СМИ.