"Хор Турецкого" начнет музыкальный марафон "Песни Победы" в Риме

ТАСС, 1 мая. "Хор Турецкого" и арт-группа Soprano в среду откроют в Риме свой музыкальный марафон "Песни Победы", посвященный 74-летию окончания Великой Отечественной войны и Второй мировой войны. Артисты посетят 14 городов в 12 странах, сообщил ТАСС руководитель коллективов, народный артист России Михаил Турецкий.

"В этом году "Песни Победы" станут настоящим историческим марафоном, который охватит 12 стран. Я уверен, что нам удастся провести мощную, дружелюбную акцию, ведь наша цель - объединить людей и сохранить этот хрупкий мир через музыку", - отметил Турецкий.

После итальянской столицы Unity Songs прозвучат в Париже (2 мая) и Вашингтоне (3 мая). В Нью-Йорке 4 мая в Зале Генеральной Ассамблеи ООН состоится показ документального фильма о проекте "Песни Победы", который включает фронтовые воспоминания из первых уст и пересказанные детьми и внуками, а также записи концертов "Хора Турецкого" и Soprano в рамках прошлогоднего праздничного тура. После этого музыканты отправятся в Торонто (5 мая), Варшаву (7 мая) и Будапешт (8 мая).

Главным концертом тура станет выступление в День Победы на площади Белорусского вокзала в Москве. На следующий день музыканты дадут концерт в Праге, а затем в Вене (11 мая) и Берлине (12 мая). "На центральной и, пожалуй, самой красивой исторической площади Германии Жандарменмаркт состоится уже третий праздник. В этом году мы объединились с проектом "Русские сезоны" и Российским военно-историческим обществом, бургомистр Михаэль Мюллер придет нас поздравить", - рассказал Турецкий.

Впервые "Песни Победы" приедут в Китай, концерты запланированы в Циндао (23 мая) и Пекине (25 мая). Завершится тур 3 июля в Минске. "Я надеюсь, что в этом году массовость обретет новый виток, - добавил руководитель коллективов. - В зависимости от страны мы готовим музыкальные комплименты: в Италии - итальянские песни, во Франции - французские, в Польше будет музыка Имре Кальмана, мелодии Иоганна Штрауса - в Вене".

"Песни Победы"

"Песни Победы" - проект правительства Москвы, реализованный при поддержке МИД и Минкультуры РФ. Он был запущен к 70-летию Победы в 2015 году. Общедоступный концерт тогда состоялся на Поклонной горе в Москве.

В 2016 году "Хор Турецкого" 9 мая выступил с программой в Севастополе, а 7 мая 2017 года - на площади Жандарменмаркт в Берлине. В прошлом году в честь 73-й годовщины Победы музыканты дали концерты во Франции, Словении, Австрии, Германии, Белоруссии, России, Израиле и США.