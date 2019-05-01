Кинофестиваль "Игра света" впервые проведут на Сахалине

КАЛИНИНГРАД, 1 мая. /ТАСС/. Кинофестиваль "Игра света", в рамках которого будут показаны фильмы, созданные молодыми людьми до 17 лет, впервые пройдет на Сахалине с 16 по 19 августа. Об этом ТАСС сообщил генеральный продюсер фестиваля Алексей Агранович в среду на первом Международном калининградском кинофестивале "Край света. Запад", который проходит с 26 апреля по 3 мая.

"На Сахалине у нас теперь два фестиваля: ежегодный фестиваль "Край света. Восток" и новый фестиваль "Игра света", который делают участники наших мастерских (фестиваля "Край света. Восток" - прим. ТАСС), сами его придумывают, продюсируют, проводят отбор. Ядром будут фильмы, произведенные людьми не старше 17 лет. Помимо этого, будут конкурсные программы, кино на другие тематики. Мы первый такой фестиваль должны провести с 16 по 19 августа", - сказал он.

Агранович отметил, что идея появилась еще год назад. "На территории Сахалинской области в рамках фестиваля "Край света. Восток" уже несколько лет действуют в круглогодичном режиме творческие мастерские, в которых учатся подростки под руководством различных фестивальных кураторов. Год назад все мастерские объединились вокруг идеи создания и проведения нового фестиваля "Игра света", - добавил он.

"Край света" появился восемь лет назад на Сахалине. В 2019 году фестиваль впервые был организован в Калининграде. "Край света. Запад" задуман как масштабный социальный проект, региональный центр притяжения творческой активности, где каждый зритель может стать непосредственным участником событий, проявив себя в различных художественных сферах. На фестивале проходят две конкурсные программы: фильмы для подростков "Кино на вырост" и конкурс "Игродок: фабрика реальности".