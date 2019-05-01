В Адыгее открылся юбилейный фестиваль авторской песни

МАЙКОП, 1 мая. /ТАСС/. Фестиваль бардовской песни "Первоцвет" открылся в горной Адыгее демонстрацией, в которой приняли участие более 100 российских бардов. Об этом сообщила ТАСС одна из организаторов фестиваля, председатель Майкопского клуба авторской песни "Костер" Вера Визирова.

"В юбилейный, 20-й раз наш полюбившийся российским бардам фестиваль уже к открытию собрал более 100 участников со всей страны. Мы начали его шуточной демонстрацией по Графской поляне Майкопского района республики, посвященной Дню весны и труда. Прошли с гитарами, баянами, дудками", - сказала она.

По словам Визировой, всего ожидается порядка 250 участников, в том числе из Москвы, Самары, Санкт-Петербурга и других городов.

Конкурсные концерты пройдут в номинациях "Автор", "Исполнитель", "Поэт", "Новое поколение". Впервые включена номинация "Крепкая команда", в рамках которой клубам авторской песни предстоит сделать свою презентацию. В программу заключительного концерта 2 мая включат лучшие композиции участников фестиваля.

"Первоцвет" проводится в рамках вошедших в событийный календарь Адыгеи спортивно-туристских игр "Интералли Белая". Его участники совершат экскурсии по рекреационным достопримечательностям республики.