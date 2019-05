В ВГТРК не подтвердили информацию о том, что Алсу объявит результаты "Евровидения-2019"

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Результаты "Евровидения-2019" в эфире объявит пианист Иван Бессонов, а не певица Алсу. Об этом корреспонденту ТАСС в среду сообщили в пресс-службе официального вещателя конкурса в России - ВГТРК.

"Как стало известно, результаты голосования жюри на конкурсе "Евровидение-2019" в прямом эфире телеканала "Россия" объявит пианист Иван Бессонов, действующий победитель конкурса классической музыки Eurovision Young Musicians-2018, финалист конкурса "Синяя птица", - сказали в пресс-службе.

Ранее директор певицы Алсу сообщил ТАСС, что результаты голосования объявит она из студии в Москве. В ВГТРК позднее эту информацию ТАСС не подтвердили.

Портал Super сообщил, что Алсу поучаствует в "Евровидении" и объявит баллы, которые будут присуждать российские члены жюри.

Россию на конкурсе представит певец Сергей Лазарев с песней Scream. "Евровидение-2019" станет уже вторым выступлением Лазарева на этом музыкальном конкурсе: он представлял Россию в Стокгольме в 2016 году, заняв тогда третье место (и первое в зрительском голосовании) с композицией You Are the Only One ("Ты - единственная"), написанной Филиппом Киркоровым.

В состав профессионального жюри от России, как сообщается на сайте конкурса, вошли в том числе композитор Лора Квинт, дизайнер Игорь Гуляев, певицы Анастасия и Мария Толмачевы.

Два полуфинала "Евровидения-2019" пройдут в Выставочном центре Тель-Авива 14 и 16 мая. Финал конкурса состоится там же 18 мая.

В новость были внесены изменения (14:50 мск) — добавлена информация о составе профессионального жюри от России.