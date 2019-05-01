В Российском центре науки и культуры в Душанбе прошел музыкально-поэтический вечер

ДУШАНБЕ, 1 мая. /ТАСС/. Вечер восточной поэзии, музыки и художественный миниатюры прошел в Российском центре науки и культуры (РЦНК) в Таджикистане, организованный совместно с Литературным фондом имени Садриддина Айни в среду в Душанбе. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Это мероприятие мы задумали с Ираджем Айни, председателем Литературного фонда имени Садриддина Айни, в связи в изданием новой книги рубаи (четверостишия - прим. ТАСС) Омара Хайяма, иллюстрированной миниатюрами таджикского художника Олима Камалова. Замечательно, когда одно событие сочетает и музыкальное исполнение, и художественное", - сказал в беседе Михаил Вождаев, руководитель представительства Россотрудничества в Таджикистане.

На вечере в РЦНК состоялась презентация нового сборника четверостиший великого персидского поэта и философа Омара Хайяма. В книге, изданной литературным фондом имени Садриддина Айни, представлены 400 рубаи на четырех языках - персидском, таджикском, русском и английском.

В холле была организована выставка миниатюр Олима Камалова и его дочери Бону Камаловой, которые представили свои лучшие работы. Выступившие искусствоведы, поэты и переводчики рассказали о личном восприятии великого Хайяма, его философских воззрениях и их отражении в известных всему миру рубаи. Вечер украсили песни, сложенные на слова Хайяма, в исполнении Хайдара Хасана, Парвин Юсуфи и Ирины Ван.

Посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов, обратившись к зрителям, отметил, что презентация книги, изданной фондом имени Айни, который сейчас возглавляет его внук Ирадж Айни, стала "символичным продолжением тех традиций, которые в свое время заложил великий таджикский писатель, общественный деятель Садриддин Айни". Часть тиража - тысяча экземпляров данного издания - уже находится в книжных магазинах Москвы.

Глава РЦНК Михаил Вождаев отметил множество изданий творчества Хайяма во всем мире и назвал "важным, что эту книгу можно приобрести и прочитать в Таджикистане, в библиотеке, ее может читать молодежь, это на годы вперед". По его словам, "такого рода мероприятия объединяют очень разных творческих людей, и мы продолжим поддерживать значимые культурные проекты".