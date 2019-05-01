Премьера кантаты Алексея Сюмака "Двенадцать" прошла на фестивале Башмета в Ярославле

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 мая. /ТАСС/. Открытие XI Международного музыкального фестиваля под артистическим руководством Юрия Башмета состоялось в среду в концертном зале Ярославской государственной филармонии. Артисты впервые представили сочинение Алексея Сюмака "Двенадцать" на стихи Александра Блока, а также сыграли произведения Петра Чайковского, Эдварда Грига, Камиля Сен-Санса и других, передает корреспондент ТАСС.

"Программа фестиваля нас продолжает радовать, потому что практически ничего не повторяется, огромное количество мировых премьер. Особенность этого года - большое число драматических актеров, это четыре концерта, очень разные проекты, актеры все разноплановые, что делает фестиваль насыщеннее", - отметил на пресс-конференции перед концертом директор Русского концертного агентства Дмитрий Гринченко.

В концертном зале филармонии не было ни одного свободного места. Открыла фестиваль поэма Александра Чайковского "Слово о полку Игореве" по древнерусскому эпосу. Текст прочитал заслуженный артист РФ Михаил Ефремов под аккомпанемент Государственного академического русского народного ансамбля "Россия" имени Людмилы Зыкиной и Государственного симфонического оркестра "Новая Россия", солировал Башмет на альте. "Я считаю, что это огромная удача композитора, здесь симфонический оркестр и оркестр народных инструментов одновременно находятся на сцене, балалайки соседствуют со скрипками, но это невероятно гармонично, появилось новое звучание", - поделился с журналистами худрук смотра.

Перед зрителями выступила швейцарская виолончелистка Надеж Роша. Вместе с ансамблями она сыграла Концерт для виолончели с оркестром № 1 ля минор Камиля Сен-Санса. В зале филармонии также прозвучали "Вариации на тему рококо" Чайковского в переложении для флюгергорна, солировал Сергей Накаряков.

Во втором отделении состоялась мировая премьера кантаты Сюмака "Двенадцать", ее представили солисты Екатерина Щербаченко (сопрано) и Ярослав Абаимов (тенор). В конце Сунвоок Ким из Южной Кореи сыграл Концерт для фортепиано с оркестром ля минор Эдварда Грига.

Каждое выступление публика встречала бурными овациями, артистам не хватало рук, чтобы удержать все букеты, которые им дарили зрители.

О фестивале

Фестиваль продлится до 9 мая. В программе авторская версия "Евгения Онегина": стихи Александра Пушкина прочтут Константин Хабенский и Ольга Литвинова, а также прозвучат музыкальные фрагменты одноименной оперы Петра Чайковского. Артисты представят концерт-спектакль "Ван Гог. Письма к брату", где главную роль сыграет Евгений Миронов. На закрытии фестиваля гостей ждет музыкально-литературная композиция "Моцарт и Сальери" по произведениям этих композиторов с Григорием Сиятвиндой в роли чтеца.

Юрий Башмет традиционно выступит и как солирующий альтист, и в качестве дирижера своих коллективов - камерного ансамбля "Солисты Москвы" и оркестра "Новая Россия". Также на смотр приедут барочный ансамбль Il Gardellino из Бельгии, Мюнхенский камерный оркестр, мужской хор "А Филетта" с французского острова Корсика, брасс-ансамбль Spanish Brass из Испании и другие.

Как и в предыдущие годы, концерты фестиваля Башмета пройдут в городах Ярославской области. Знаменитых музыкантов ждут в Рыбинске, Пречистом, Тутаеве, Некрасовском, Мышкине, Гаврилов-Яме и Данилове. Впервые в рамках смотра пройдет Международная академия барокко по специальностям скрипка, виолончель, флейта, гобой, клавесин и вокал, а также Школа молодых журналистов, освещающих события культурной жизни и академического искусства в региональных СМИ.