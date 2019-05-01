Три спектакля по повестям Астафьева покажут в Москве к 95-летию со дня рождения писателя

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Театральная акция "Астафьевские дни" пройдет в Москве со 2 по 9 мая. В рамках нее Московский губернский театр, Московский художественный академический театр им. А. П. Чехова и Школа-студия МХАТ представят три постановки по произведениям Виктора Астафьева из своих репертуаров, сообщил ТАСС художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков.

"1 мая Виктору Петровичу Астафьеву исполнилось бы 95 лет. В честь этого события мы совместно с МХТ им. Чехова и Школой-студией МХАТ проводим акцию "Астафьевские дни". Я благодарен, что они присоединились к нашей инициативе, и в Москве в эти юбилейные "Астафьевские дни" накануне Дня Победы можно будет посмотреть три спектакля по произведениям Виктора Петровича Астафьева", - отметил он.

По словам народного артиста РФ, акция призвана сохранить память о выдающемся писателе, который прошел всю Великую Отечественную войну и знал о ней то, о чем не писали в учебниках и газетах. "У него своя правда о войне - "окопная правда", - добавил Безруков.

Акцию откроет показ драмы "Веселый солдат" по одноименной повести Астафьева в Московском губернском театре. Старт "Астафьевским дням" даст внучка писателя Полина Астафьева, которая специально приедет из Красноярска.

Главную роль в спектакле исполнит заслуженный артист РФ Борис Галкин, сыграв самого писателя. По сюжету автор переосмысливает свое прошлое, вглядывается в себя - молодого, веселого солдата. Он заново проживает свою первую юношескую влюбленность, первое ранение, первую потерю, первого убитого немца. Как рассказали в пресс-службе театра, эта роль особенно значима для Галкина, так как он был лично знаком с Астафьевым.

"Работа над нашим "Веселым солдатом" шла в год 70-летия Великой Победы, нам хотелось еще раз напомнить, кто победил в этой войне - простые русские солдаты, которых, к сожалению, не считали, - подчеркнул Безруков, ставший художественным руководителем постановки. - Это сложнейшее произведение, рассказывающее правду о войне, которую, я думаю, не все хотят слышать сегодня. Но фронтовик Астафьев имеет право говорить о войне, как он считает нужным".

"Чуш" и "Пролетный гусь"

Также 2 мая на сцене Учебного театра Школы-студии МХАТ студенты третьего курса школы (курс Виктора Рыжакова) представят спектакль "Чуш". Перед тем как поставить спектакль, актеры две недели провели на родине Астафьева в Красноярском крае, где узнавали истории жителей сибирской глубинки, а также общались с близкими писателя о его непростой судьбе.

На Малой сцене МХТ им. Чехова 9 мая зрители смогут увидеть постановку Марины Брусникиной "Пролетный гусь". Спектакль основан на двух повестях Астафьева, первое действие - "Пролетный гусь" - о вернувшемся с войны фронтовике и его семье, столкнувшихся с человеческой жестокостью. Второе действие поставлено по повести "Бабушкин праздник", в отличие от первого, оно полно юмора и оптимизма, актеры в ярких костюмах сыграют подготовку и проведение семейного праздника.

Писатель-фронтовик

Виктор Астафьев родился 1 мая 1924 года. После смерти матери и болезни отца жил на улице, затем в интернате. Окончив школу фабрично-заводского обучения, работал на станции Енисей сцепщиком и составителем поездов, был дежурным по станции. В 1942 году Астафьев ушел добровольцем на фронт, был шофером, связистом, служил во внутренних войсках на Украине, был трижды ранен.

Был награжден орденом Красной Звезды, медалями "За отвагу", "За освобождение Варшавы" и "За победу над Германией". После войны часто менял работу: был и слесарем, и подсобным рабочим, и учителем. С 1951 года работал в редакции газеты "Чусовской рабочий", где и опубликовал свой первый рассказ "Гражданский человек". Среди его работ - романы "До будущей весны", "Тают снега", "Прокляты и убиты". Некоторые повести Астафьева были экранизированы: "Сюда не залетали чайки", "Таежная повесть", "Где-то гремит война".