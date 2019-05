В США вручили премии Billboard Music Awards

ТАСС, 2 мая. Канадский рэпер Обри Дрейк Грэм, известный как Drake, получил 12 наград, в том числе в главной номинации "Лучший артист", на церемонии вручения премии Billboard Music Awards, которую ежегодно проводит музыкальный журнал Billboard. Об этом в четверг сообщается на официальном сайте издания.

Всего Drake был номинирован на 17 наград в этом году. Помимо выигранной главной номинации, канадский рэпер также получил премии как "Лучший рэп-исполнитель" и "Лучший альбом чарта Billboard 200". В прошлом году этих наград был удостоен американский рэпер Кендрик Ламар.

За свою карьеру Drake был награжден Billboard 27 раз, что позволило исполнителю, отмечает телеканал ABC, побить предыдущий рекорд американской певицы Тейлор Свифт, которую журнал отмечал 23 раза.

Лучшей исполнительницей по итогам года назвали американскую поп-звезду Ариану Гранде. Награду в номинации "Лучший рок-исполнитель", как и в прошлом году, получил коллектив Imagine Dragons. Однако в категории "Лучший рок-альбом" одержал победу коллектив Panic! At This Disco (Pray For The Wicked), а "Лучшей рок-песней" стала их High Hopes ("Большие надежды").

Ежегодная премия Billboard Music Awards была учреждена влиятельным музыкальным журналом Billboard в 1989 году. Первая церемония вручения наград состоялась год спустя. Наряду с Grammy и American Music Awards она входит в тройку ведущих музыкальных премий США.