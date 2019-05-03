В Кейптауне к 95-летию "Мосфильма" пройдут показы российского кино

ПРЕТОРИЯ, 3 мая. /Корр. ТАСС Александр Панов/. Дни российского кино, приуроченные к 95-летию киностудии "Мосфильм", пройдут с 3 по 16 мая в южноафриканском Кейптауне. Всего жители и гости города смогут посмотреть девять лент, среди которых известные работы Карена Шахназарова, Андрея Тарковского, советско-японский фильм Акиры Куросавы "Дерсу Узала".

Мини-фестиваль примет у себя частный кинотеатр Labia, владелец которого Луди Краус охотно устраивает у себя показы авторского и некоммерческого кино. Российские фильмы здесь будут демонстрироваться уже не в первый раз. Знакомить с ними кейптаунцев ему регулярно помогает глава местной компании "Русский дом технологий, образования и развития" Олег Неручев, выступающий посредником между южноафриканской стороной и руководством "Мосфильма".

"Просто однажды Луди сказал мне: я хочу. А я ему ответил: а я - могу! Вот так все и началось", - рассказал ТАСС предысторию проекта российский соотечественник.

Традиция была положена еще в прошлом десятилетии, однако последние годы прервалась. Юбилей "Мосфильма" стал прекрасным поводом, чтоб ее не только возродить, но и вывести на качественно новый уровень. В этот раз зрителям привезут из России рекордное количество кинолент, а продолжительность программы выросла почти до двух недель.

Откроется фестиваль фильмом Шахназарова "Анна Каренина. История Вронского". Южноафриканские зрители смогут также увидеть и более ранние картины этого режиссера - "Палата №6", "Город зеро" и "Курьер". В программу также были включены культовые фильмы "Солярис" и "Сталкер" Андрея Тарковского, а также "Москва слезам не верит" Владимира Меньшова, "Дерсу Узала" и военная драма Николая Лебедева "Звезда".

Последний фильм ранее уже показывали в ЮАР, но по многочисленным просьбам местных зрителей, его было решено привезти сюда еще раз. По словам Неручева, из всех российских фильмов, которые он представлял южноафриканским зрителям, именно "Звезда" вызвала наиболее эмоциональную реакцию. "Наверное каждый третий из тех, кто тогда находился в кинотеатре, покидал зал в слезах", - вспоминает он.