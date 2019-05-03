В сети появилась 14-я серия нового "Простоквашино"

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Новый эпизод "Возвращения в Простоквашино" под названием "Доброе молоко" появился на YouTube-канале "Союзмультфильма", сообщила в пятницу пресс-служба киностудии.

"В новой, 14-й, серии "Простоквашино"... почтальон Печкин внезапно станет улыбчивым, стараясь исполнить поступившее поручение руководства. Тем временем Дядя Федор, Шарик и Вера Павловна занимаются лечением приболевшей Тамы-Тамы, а Матроскин обеспокоен плохими продажами молока своей фермы", - говорится в сообщении.

Режиссером эпизода выступила неоднократный лауреат открытого российского фестиваля анимационного кино (ОРФАК) Софья Кравцова.

В пресс-службе студии ТАСС рассказали, что в следующем эпизоде появится новый эпизодический персонаж, имя которого пока не раскрывается. "Тама-Тама, вокруг простуды которой строится сюжетная завязка 14-й серии, - не последний новый персонаж во вселенной Простоквашино. Уже в следующей серии популярного фильма появится новый эпизодический персонаж, которого озвучит один из популярных радиоведущих", - уточнили в пресс-службе.

"Возвращение в Простоквашино" - продолжение серии советских мультфильмов "Трое из Простоквашино", "Зима в Простоквашино" и "Каникулы в Простоквашино", снятых по мотивам произведений Эдуарда Успенского. Всего за два года создатели планируют выпустить 30 новых серий. У героев появились новые голоса - Шарика озвучил Гарик Сукачев, почтальона Печкина - Иван Охлобыстин, а маму Дяди Федора - Юлия Меньшова. Кота Матроскина изначально должен был озвучивать Михаил Ефремов, однако позднее "Союзмультфильм" доверил дубляж этого героя Антону Табакову.

Создатели фильма стремились сохранить прежнюю технику рисованной анимации, в которой были сделаны первые картины. А вот сюжетные линии сильно осовременили.