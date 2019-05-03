Жюри кинофестиваля "Край света. Запад" выбрало победителей

КАЛИНИНГРАД, 3 мая. /Корр. ТАСС Дарья Павлова/. Картины "Полуночная помощь" (режиссер Люк Лоренцен) и "Необычайное лето с Тесс" (Стивен Вутерлуд) стали победителями первого Международного фестиваля игрового и документального кино "Край света. Запад", рассказывающего о проблемах современной жизни, передает корреспондент ТАСС.

Смотр в Калининграде включал две конкурсные программы. В первой из них - "Кино на вырост", адресованной подросткам и подростковой проблематике, - победителем стала картина "Необычайное лето с Тесс" (Нидерланды/Германия). Вторая конкурсная программа - экспериментальный конкурс "Игродок: фабрика реальности", - в которую включены пять художественных и пять документальных картин. В ней победу присудили фильму "Полуночная помощь" (Мексика/США).

Спецприз подросткового жюри получил фильм "Супер Модо" (режиссер Ликарион Ваинаина, Германия/Кения), приз "Про меня", который присуждают картине с наиболее близким сценарием, получила лента "Любители" (Габриэла Пихлер, Швеция). Спецприз учительского жюри получил анимационный фильм "Знаешь, мама, где я был?" (Леван Габриадзе, Россия). Фильм "Супер Модо" был также отмечен учителями в номинации "Герой".

Специальный приз профессионального жюри был присужден фильму "Рига. Дубль 1" (Зигфрид, Латвия-Франция).

Жюри

Каждую конкурсную программу оценивали разные люди. У "Кино на вырост" было два жюри: одно - сформированное из учеников школ, второе - из учителей. Вместе они принимали решение об обладателе Гран-при. Вторую программу - "Игродок: фабрика реальности" - оценивало профессиональное жюри, в которое вошли сербский режиссер Огнен Главонич, калининградский ученый, философ Владас Повилайтис и два известных артиста - Евгений Стычкин и Виктория Толстоганова.

Стычкин рассказал ТАСС, что выбрать победителя было нелегко. "Очень сильные картины, я получил огромное удовольствие, спасибо отборщикам фестиваля. Здорово, что они решили перемешать художественные и документальные фильмы. В современном кинематографе грань между авторским документальным и недокументальным кино так прозрачна, что это была очень хорошая идея. Выбирать было тяжело, были споры, потому что мы обдумывали каковы должны быть критерии отбора, от этого очевидным становился один или другой победитель", - отметил он.

Творческие лаборатории

Помимо конкурсной программы на фестивале работали шесть творческих лабораторий для детей и взрослых. В одной из них подростков учили анализировать и снимать кино. В мастерской анимации рассказывали о секретах создания мультфильма, давали возможность попробовать себя в роли сценариста, режиссера, художника. В лаборатории градоустройства старшеклассники под руководством кураторов разрабатывали проект развития одного из новых микрорайонов Калининграда с последующей презентацией проекта городу.

В лаборатории документального театра "Улица Левитана" был создан спектакль о жителях одного из микрорайонов города, премьера состоялась на сцене Калининградского областного драматического театра в день закрытия фестиваля.

После подведения итогов участников кинофестиваля ждало выступление российской инди-группы "Самое Большое Простое Число" (СБПЧ).

О фестивале

"Край света" появился восемь лет назад на Сахалине. В 2019 году фестиваль впервые был организован в Калининграде. "Край света. Запад" задуман как масштабный социальный проект, региональный центр притяжения творческой активности, где каждый зритель может стать непосредственным участником событий, проявив себя в различных художественных сферах. В этом году на фестивале были представлены картины, в производстве которых приняли участие 16 стран - от США и стран Западной Европы до Ирана, Южной Кореи и Кении.