Премьера работы мастерской документального кино состоялась на фестивале "Край света"

КАЛИНИНГРАД, 3 мая. /ТАСС/. Трейлер, созданный из фильмов учеников мастерской документального кино (проект "Улица Левитана") первого Международного кинофестиваля "Край света. Запад", показали на сцене Калининградского областного драматического театра в день закрытия киносмотра, передает корреспондент ТАСС.

Героями стали жители одного из микрорайонов города, где живут получившие социальное жилье сироты. "Мы делали акцент на выпускников детских домов, но мы не делаем фильм о проблемах, мы хотим рассказать о характере этих людей, взгляде на мир, внутренних переживаниях. Наша задача была - показать, что каждый человек уникален в своих стремлениях, мечтах, неудачах. После фестиваля мы и дальше планируем работать с этими фильмами, доводить их до состояния, когда сможем показывать их не только в своем узком кругу", - сказала ТАСС куратор мастерской Ольга Привольнова.

Она отметила, что трейлер - это нарезка фрагментов из фильмов учеников мастерской, в которой каждый снимал свое кино. "Формат такого документального кино предполагает не просто рассказ о герое, а проживание куска жизни с ним. Идея была в том, чтобы просто находиться рядом с камерой, не форсировать ситуацию и снимать повседневную жизнь. Режиссер выступает в роли автора, когда решает какой план взять, какого человека снимать и так далее", - добавила она.

В 2019 году фестиваль впервые был организован в Калининграде. "Край света. Запад" задуман как масштабный социальный проект, региональный центр притяжения творческой активности, где каждый зритель может стать непосредственным участником событий, проявив себя в различных художественных сферах. В этом году на фестивале были представлены картины, в производстве которых приняли участие 16 стран - от США и стран Западной Европы до Ирана, Южной Кореи и Кении.