Следующий кинофестиваль "Край света. Запад" пройдет в Калининграде в 2020 году

КАЛИНИНГРАД, 3 мая. /Корр. ТАСС Дарья Павлова/. Второй Международный фестиваль игрового и документального кино "Край света. Запад" пройдет в Калининградской области в 2020 году. Об этом сообщил в пятницу губернатор региона Антон Алиханов на церемонии закрытия первого киносмотра.

"Фестиваль не заканчивается, я надеюсь, что творческие команды продолжат работать и мы увидим уже более полновесный продукт на следующем фестивале", - сказал Алиханов со сцены Калининградского областного драматического театра. По его словам, следующий фестиваль начнется не 26 апреля, как в этом году, а ближе к началу мая. В качестве ориентировочной даты губернатор назвал 30 апреля 2020 года.

В свою очередь генеральный продюсер фестиваля Алексей Агранович отметил, что в этом году участниками и гостями мероприятия стали около 8 тыс. человек, что значительно превысило предварительные прогнозы организаторов.

"Край света" появился восемь лет назад на Сахалине. В 2019 году фестиваль впервые организовали в Калининграде. "Край света. Запад" задуман как масштабный социальный проект. В этом году на фестивале представили картины, в производстве которых приняли участие 16 стран - от США и стран Западной Европы до Ирана, Южной Кореи и Кении.