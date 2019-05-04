"Хор Турецкого" впервые выступил с "Песнями Победы" в Вашингтоне

"Мы приехали первый раз в прошлом году в Соединенные Штаты Америки в Нью-Йорк и сделали два мероприятия: одно - Бэттери-парк с видом на Статую Свободы, был огромный праздник на улице, на свежем воздухе, - рассказал в беседе с журналистами руководитель коллективов, музыкант и продюсер Михаил Турецкий. - И второе - в Генеральной Ассамблее ООН. Конгрессмены написали письмо мэру Москвы о том, что это была культурная сенсация, что было уникальное мероприятие. И, наверное, это сегодня дало нам какие-то новые возможности при поддержке посольства сделать совершенно для меня вдохновляющее мероприятие в самом центре столицы Соединенных Штатов Америки - центральная аллея, тут и Капитолий, и Белый дом, и различные мемориалы. Это такое место для российского оркестра уникальное".

По его словам, главный символ акции - это призыв к объединению всех народов. Именно поэтому в английском переводе название мероприятие звучит, как Unity Songs, то есть "Песни единства". "Несмотря на то, что в плоскостях политической или экономической есть какая-то турбулентность в отношениях России и США, диалог на уровне культуры есть возможность продолжать", - подчеркнул народный артист России.

Турецкий выразил уверенность в том, что в преддверии 9 мая подобная акция очень актуальна. "Нужно строить мосты дружбы и растапливать лед недоверия. Это наша общая победа. У нас есть повод вместе порадоваться, потому что это победа союзников. Это победа великого советского народа над фашизмом, но союзники принимали самое что ни на есть активное участие", - отметил он.

На мероприятии присутствовали также сотрудники посольства России в Вашингтоне, в том числе посол Анатолий Антонов. Он рассказал журналистам о том, что подобные мероприятия играют позитивную роль в налаживании взаимодействия между народами двух стран. "С учетом того, что я всегда говорю, к сожалению, здесь о токсичной атмосфере, конечно, приезд Михаила Борисовича с коллективом - это великолепная возможность показать всем, что мы настроены, нацелены на развитие взаимодействия. Для меня еще особенно важно, что вы приехали сегодня сюда, потому что мы рассматриваем ваш приезд и мероприятие в самом центре, как часть целой серии событий, которые сейчас происходят в США в канун нашего святого, великого праздника - 9 мая", - сказал он. "Сегодня провести вечер вместе с вами, вместе попеть старинные советские песни - это, конечно, очень здорово. Пускай американцы посмотрят на нас, пускай американцы присоединяются к нам, мы только будем этому рады", - добавил дипломат.

На концерте прозвучали композиции на русском, английском, французском, итальянском, иврите и даже латыни. Были исполнены такие всемирно известные песни, как "Катюша", "Калинка-Малинка", "Подмосковные вечера", военные песни: "Смуглянка", "Три танкиста", "Майский вальс", "День Победы". Ближе к концу артисты спели песню "Хотят ли русские войны". "Это очень важный посыл о том, что для нас самое главное - сохранить хрупкий мир. Что сегодня все: Российская Федерация, Евросоюз, Казахстан, КНР и, я не побоюсь этого слова, США должны объединяться, чтобы сохранить наш хрупкий мир", - пояснил Турецкий особое значение этой песни в программе концерта. Как сообщили корреспонденту ТАСС организаторы, в мероприятии, по их оценкам, приняли участие в общей сложности до 2 тыс. зрителей.

О проекте "Песни Победы"

"Песни Победы" - проект правительства Москвы, реализованный при поддержке МИД и Минкультуры РФ. Изначально он был запущен к 70-летию Победы в 2015 году, когда первый концерт состоялся на Поклонной горе в Москве. В 2016 году "Хор Турецкого" 9 мая выступил с программой в Севастополе, а 7 мая 2017 года - на площади Жандарменмаркт в Берлине.

В прошлом году в честь 73-й годовщины Победы музыканты дали концерты во Франции, Словении, Австрии, Германии, Белоруссии, России, Израиле и США. В этом году маршрут еще больше расширился. Марафон начался концертом в столице Италии Риме, затем коллектив выступил во Франции - в Париже, после Вашингтона музыканты отправятся в другой американский город - Нью-Йорк, а позднее посетят Канаду, Польшу, Венгрию, Чехию, Австрию, Германию, Китай и Белоруссию. Центральным станет концерт на площади Белорусского вокзала в Москве 9 мая.

У коллектива уже есть планы на следующий год: к 75-летию Победы "Хор Турецкого" надеется включить в программу больше российских городов и проехать с концертами "от Сталинграда до Берлина".