Ансамбль Александрова выступил на фестивале "Российские вечера в Италии"

РИМ, 5 мая. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова принял участие в фестивале, проходящем в городе Модена. Как корреспонденту ТАСС рассказали его организаторы, коллектив, представленный оркестром и солистами, открыл "Российские вечера в Италии". В рамках этого фестиваля пройдет конкурс среди итальянских и российских певческих и танцевальных групп.

"Впервые мы провели фестиваль в 2014 году. Его инициатором выступил бывший почетный консул РФ в Анконе. Площадка тогда была очень небольшой, а интерес публики огромный. Потом мы проводили фестиваль в Пезаро. И вот второй год подряд нас приглашают в Модену", - сказала художественный руководитель фестиваля Жанна Байбакова.

Модена не случайно стала местом проведения фестиваля. Его организаторы сотрудничают с действующим в этом городе Фондом Лучано Паваротти, названным в честь итальянского тенора, родившегося в Модене. Там сейчас открыт Дом-музей Лучано Паваротти. Как уточнила Байбакова, проводимый в рамках фестиваля конкурс предоставляет возможность отбора молодых талантов для дальнейшего сотрудничества с фондом.

"В этом году конкурс проводился в номинациях: хореография, музыка, вокальное искусство, а также фотография и изобразительное искусство. Отдельный конкурс имени Александрова проводится среди хоровых коллективов", - пояснила Байбакова. В воскресенье вечером состоится гала-концерт, на котором выступят премированные группы.

У итальянского фестиваля есть аналогичный и в России. "Мы сотрудничаем с Тулой. Если мы всегда проводим наш фестиваль в мае, то в российском городе "Итальянские вечера в России" организовываются и в ноябре", - сказала худрук. Она уточнила, что цель инициативы - служить дружбе и сближению народов России и Италии.