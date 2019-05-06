Князь Монако Альбер II посетит открытие выставки фотографа Оливье Жуда в Москве

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Князь Монако Альбер II приедет в Москву, чтобы посетить открытие выставки своего соотечественника, фотографа Оливье Жуда, которая пройдет в фонде культуры "Екатерина" с 16 мая по 28 июля 2019 года. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе организаторов.

"Фонд культуры "Екатерина" представляет выставку работ фотографа из Монако, Оливье Жуда. Авторский проект, посвященный подводной фотографии, продолжит давнюю традицию культурного обмена между фондом и художественными институциями Монако, - отметили в пресс-службе. - 15 мая на открытие выставки фотографа из Монако Оливье Жуда в фонде культуры "Екатерина" приедет князь Альбер II".

Фотограф сам также приедет, чтобы представить свой проект "Женщина. Погружение", созданный вместе с его неизменной моделью и партнером Сильви Лоран.

Свои фотографии Жуд не обрабатывает в программах, чтобы показать естественные цвета. "Используя различные осветительные приборы и возможности солнечного света, Оливье Жуд стремится передать неповторимую атмосферу и непрерывное движение подводного мира", - добавили в пресс-службе.