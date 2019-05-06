Опечатанный судебными приставами театр "У Никитских ворот" возобновит работу 7 мая

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Театр "У Никитских ворот", опечатанный судебными приставами из-за нарушений требований пожарной безопасности, возобновит работу 7 мая. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе театра.

"В кратчайшие сроки специалистами театра, департамента культуры, МЧС был разработан комплекс мер, призванных обеспечить безопасное проведение всех мероприятий в театре "У Никитских ворот", - отметили в пресс-службе. - Начиная с 7 мая, в театре в полном объеме возобновляются репетиции и показ спектаклей на Старой и Новой сценах в соответствии с афишей".

По словам пресс-службы, все имевшиеся технические недочеты были устранены. В том числе здание театра подключено к наружным сетям централизованной городской сети холодного водоснабжения, а система пожаротушения работает в полном объеме.

Спектакль "Капитанская дочка", значащийся в афише на 6 мая, не состоится. Будет отменен также концерт трио "Лойко" 8 мая. Зрители смогут сдать билеты в кассу в течение 10 дней.

В экстренных службах ранее сообщили ТАСС, что судебные приставы опечатали здание театра "У Никитских ворот" из-за нарушений требований пожарной безопасности, деятельность театра была приостановлена на 90 суток.

В театре рассказали, что для обеспечения работоспособности системы пожарного водопровода необходимо подключение здания театра к наружным сетям централизованной системы холодного водоснабжения города. В настоящее время разработана проектная документация, в декабре заключен договор с предприятием "Мосводоканал". Срок исполнения контракта - сентябрь 2020 года.