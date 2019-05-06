Премьеру спектакля-концерта о молодых святых представят на Новой сцене Мариинского театра

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая. /Корр. ТАСС Александра Подервянская/. Премьеру спектакля-концерта, посвященного молодым святым, представят петербургской публике на Новой сцене Мариинского театра 13 мая. Как сообщил на пресс-конференции в понедельник автор идеи постановки, председатель совета по культуре Санкт-Петербургской епархии иерей Илия Макаров, в числе участников проекта - заслуженная артистка России Анна Ковальчук.

"Мы 13 мая в Мариинском театре языком музыки будем говорить о молодых святых, то есть это те святые, которые признаны духовными авторитетами православного мира и которые себя таковыми засвидетельствовали уже в молодом возрасте", - сказал Макаров.

Так, зрителям расскажут о великомученике и целителе Пантелеимоне, великомученике Георгии Победоносце, мученицах Вере, Надежде и Любови, страстотерпцах князьях Борисе и Глебе, цесаревиче Алексее. Особое внимание будет уделено судьбе новомученицы Киры Оболенской, княжны из рода Рюриковичей, которая была канонизирована в XXI веке. На концерте в мультимедийном формате будут представлены ее личные вещи, которые в настоящее время хранятся в Музее новомучеников при храме Иконы Божьей Матери "Всех скорбящих Радость" на Шпалерной улице.

Повествование о святых будут вести актриса Анна Ковальчук и хормейстер Академии молодых певцов Мариинского театра Павел Теплов, а также студенты Санкт-Петербургской духовной академии. Автором большей части текстов, которые прозвучат во время спектакля, выступила режиссер и сценарист Алена Поликовская. "Наши ведущие будут цитировать прозаические тексты других авторов, которые будут в контексте той эпохи и той личности, о которых они будут говорить. И, конечно, мы услышим цитаты из Священного Писания, которые нами будут помещены в тот контекст, где они понимаются очень актуально", - добавил Макаров.

Музыкальное действо

Как рассказал журналистам композитор Сергей Екимов, "музыкальная составляющая спектакля - это не просто концерт, это целое действо, которое развернется на протяжении полутора часов". На сцену Мариинского театра выйдут более 200 певцов, в числе коллективов - хор духовенства Санкт-Петербургской митрополии, женский хор музыкального училища им. Римского-Корсакова, концертный хор Санкт-Петербургского государственного института культуры, камерный хор "Нижний Новгород", а также детский хор "Перезвоны" школы искусств им. Глинки. Перед публикой выступят Симфонический оркестр Санкт-Петербургской митрополии и ансамбль "Кронверк-брасс".

"И духовная, и светская музыка петербургских авторов - как живущих, так и ушедших - объединена этой глубокой, интересной идеей и будет сопровождать действо, которое будет происходить на сцене", - отметил Екимов. В программе спектакля-концерта "Молодые святые. Сердце, открытое людям" - сочинения Ильи Кузнецова, Сергея Рахманинова, Павла Чеснокова, Георгия Свиридова, Юрия Фалика, Сергея Плешака, Дмитрия Шостаковича, Николая Римского-Корсакова и других композиторов. Некоторые произведения написаны специально для этого проекта и прозвучат впервые.