Фильмы киномарафона фестиваля Arctic open посмотрели более 4 тыс. человек

АРХАНГЕЛЬСК, 7 мая. /ТАСС/. Фильмы киномарафона II Международного кинофестиваля стран Арктики Arctic open посмотрели более 4 тыс. человек в Архангельской области и Санкт-Петербурге, сообщила ТАСС директор фестиваля Тамара Статикова.

"Зрители Архангельской области смотрели короткометражные и документальные фильмы. Показы прошли в девяти районах и трех городах региона: Приморского, Холмогорского, Плесецкого, Няндомского, Мезенского, Коношского, Онежского, Ленского, Вельского районов, Коряжмы, Архангельска и Северодвинска. Показы двух фильмов конкурсной программы фестиваля прошли во время форума "Арктика - территория диалога" в Санкт-Петербурге. Всего фильмы посмотрели более 4 тыс. зрителей, что на 1,5 тыс. человек больше, чем год назад во время первого киномарафона", - сказала Статикова.

Кинопоказы в библиотеках и кафе

Для показов было отобрано 30 российских и зарубежных фильмов, сформировано несколько программ. "Как мы увидели, очень востребовано документальное кино. Зрители очень хорошо встретили картину "Белые волки - духи Арктики" про арктических волков, которые живут в суровых условиях острова Элсмир на севере Канады, фильм "Сказки о маме", который снимался на территории Кенозерского национального парка. Очень актуальным оказался фильм "Грассрутс" об экологических проблемах", - отметила собеседница агентства.

По словам Статиковой, зрителям были интересны фильмы о человеческих судьбах. "Многие для себя открыли художника Александра Борисова благодаря фильму "Этюды во льдах художника Борисова". На рубеже XIX-XX веков он был единственным живописцем, который многократно бывал в Арктике и писал во льдах этюды. Именно он впервые начал программу художественного освоения Арктики. Его имя оказалось незаслуженно забыто, хотя до революции его картины активно выставлялись в самых известных музеях мира", - сказала она.

Показы проходили в домах культуры, выставочных залах, библиотеках и даже кафе. "Всего было организовано 38 площадок, например, в Приморском районе фильмы показывали в 13 домах культуры. В Коношском районе были очень активны библиотеки, они, например, провели выездные показы в центре комплексного социального обслуживания", - рассказала директор фестиваля.

Киноклубы и кинопедагогика

Как рассказала Статикова, еще один проект фестиваля - создание киноклубов. "В этом году у нас создано семь киноклубов: два в Плесецком районе, один в Приморском, в Рикасихе, в Коряжме, в Кулое Вельского района, в Архангельске в Ломоносовской библиотеке, а в Онежском районе киноклуб сделан в формате кинолектория", - рассказала она.

По словам собеседницы агентства, для создания киноклубов проводилось обучение, эта программа будет продолжаться. "Наша цель - появление стабильных, полноценно функционирующих киноклубных объединений, где можно было бы смотреть и обсуждать фильмы, причем фильмы разные, в том числе фестивальные", - отметила Статикова.

Фестиваль Arctic open начал программу по кинопедагогике для учителей школ, педагогов дополнительного образования. Проект реализуется совместно с Ассоциацией кинопедагогов России.

"Цель - вовлечь в кинотворчество детей, чтобы они могли снимать сами, а педагоги знали основы кинопроизводства и могли помочь. В доме детского и юношеского творчества в Архангельске студия в этом году начнет заниматься по программе ассоциации кинопедагогов. Следующий этап - это вовлечение в кинотворчество общеобразовательных школ, дальше это, возможно, будут уже уроки", - сказала директор фестиваля.

Фестиваль и киномарафон

Киномарафон стал вторым этапом кинофестиваля, первый этап которого состоялся в начале декабря 2018 года.

II Международный фестиваль стран Арктики Arctic оpen проходил в Архангельске с 6 по 9 декабря, в конкурсной программе были представлены 53 фильма в номинациях игрового, документального и короткометражного кино. Проект Arctic оpen стал одним из победителей конкурса президентских грантов на развитие гражданского общества. Фильмы конкурсной и внеконкурсной программы посмотрели более 5 тыс. человек.