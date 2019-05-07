Сергей Лазарев рассказал о сложностях при подготовке номера для "Евровидения"

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 мая. /ТАСС/. Певец Сергей Лазарев, представляющий Россию на международном конкурсе "Евровидение-2019", доволен первой репетицией на сцене конкурса в Тель-Авиве. Основные трудности связаны с тем, чтобы правильно заснять шоу для телетрансляции, заявил артист на пресс-конференции по итогам прогона.

"Наш номер сложно снимать из-за большого количества отражений. Но мы работаем над тем, чтобы все было снято правильно, ведь "Евровидение" - это телевизионное шоу. Я уверен, что все будет замечательно", - сказал Лазарев.

Артист назвал свой номер на конкурсную песню Scream технически сложным и поблагодарил команду, которая помогает ему в подготовке.

Лазарев также сравнил свое нынешнее впечатление с первым участием в "Евровидении" в 2016 году, когда он занял третье место (первое по зрительскому голосованию). "Я вспоминаю свое первое участие в "Евровидении" в 2016 году, первую репетицию в Стокгольме. Если сравнить эти прогоны, в этот раз было проще для меня, - признался артист. - Конечно, нам надо отрегулировать некоторые детали, но в целом все в порядке".

Ранее во вторник организаторы "Евровидения" опубликовали кадры репетиции Лазарева. Певец появится на конкурсной сцене в белой одежде, что контрастирует с темным фоном, на котором сначала "пролетают" метеоры, а затем проецируются струи дождя и молния. Лазарева будут окружать восемь вертикальных экранов с его же изображением, что создаст эффект двойников артиста.

"Мы уже говорили, что шоу на сцене будет отличаться от того, что было в видеоклипе [на песню Scream], - прокомментировал Лазарев. - Я счастлив, что у меня есть возможность показать себя с другой музыкальной стороны, и в этом году мы выбрали эмоциональную балладу. Мы старались выразить это в представлении на сцене".

Полуфиналы "Евровидения-2019" пройдут в Выставочном центре Тель-Авива 14 и 16 мая 2019 года, Лазарев выступит во втором концерте под номером 13. Финал конкурса состоится там же в субботу, 18 мая.