"Хор Турецкого" выступил в Варшаве с программой "Песни Победы", напомнив об общей истории

Российские артисты выступили на территории посольства России в Польше. Послушать прославленные коллективы пришли около тысячи гостей - представители польских властей, дипломаты из разных стран, деятели культуры и искусства, российские соотечественники и польские ветераны.

Музыканты исполнили такие песни, как "Смуглянка", "Три танкиста", "Катюша", "Весна сорок пятого года", "Давай закурим", "Огонек", "На побывку едет", "День Победы".

Миротворчество через музыку

"Мы создали специальную программу к 9 мая, которая объединяет людей разных поколений и разных стран", - сказал в беседе с российскими журналистами Михаил Турецкий. "Мы так подбираем репертуар, чтобы люди, которые не знают русский язык, тоже могли откликнуться на наше творчество", - пояснил он. "Хотят ли русские войны" - знаковое произведение. Это наш посыл о том, что России сегодня не нужна война, что мы хотим мира и объединения народов", - подчеркнул Турецкий.

Руководитель российского коллектива выразил сожаление, что концерт не удалось организовать на центральной площади Варшавы. "Будапешт разрешил, Берлин, Вена, Прага разрешили. Варшава, к сожалению, нет. Но мы бросили первый камень, чтобы объяснить, что проблемы, существующие между нашими народами, надуманы, принесены извне и являются частью какого-то бизнеса", - указал он.

"Мы приехали сказать о том, что мы хотим дружить, - добавил руководитель коллектива. - Мы стремимся сказать, что Россия хочет объединяться с Евросоюзом, Китаем, США, чтобы сохранить нашу хрупкую планету. Это миротворческая акция через музыку", - отметил Турецкий.

"У нас общая историческая память [о Второй мировой войне]. И поляки пострадали, и евреи, и весь Советский Союз. Об этом наша акция. Никогда в будущем это не должно повториться. Это наш основной посыл", - сказал он. "Мы хотим наводить мосты дружбы, - добавил Турецкий. - И если в дипломатии и экономике существуют турбулентные отношения, то уровень культуры - самая благоприятная почва для развития отношений".

"Песни Победы"

"Песни Победы" - проект правительства Москвы, реализованный при поддержке МИД и Минкультуры РФ. Изначально он был запущен к 70-летию Победы в 2015 году, когда первый концерт состоялся на Поклонной горе в Москве. В 2016 году "Хор Турецкого" 9 мая выступил с программой в Севастополе, а 7 мая 2017 года - на площади Жандарменмаркт в Берлине.

В прошлом году в честь 73-й годовщины Победы музыканты дали концерты во Франции, Словении, Австрии, Германии, Белоруссии, России, Израиле и США. В этом году марафон начался концертом в Риме, а затем коллектив выступил в Париже, Вашингтоне, Нью-Йорке и Торонто. После концерта в Польше артисты посетят Венгрию, Чехию, Австрию, Германию, Китай и Белоруссию, а завершится турне концертом на площади Белорусского вокзала в Москве 9 мая. У коллектива уже есть планы на следующий год: к 75-летию Победы "Хор Турецкого" надеется включить в программу больше российских городов и проехать с концертами "от Сталинграда до Берлина".