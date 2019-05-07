В Кемерове поставили этнический балет о коренном народе Кузбасса

КЕМЕРОВО, 7 мая. /ТАСС/. Премьера этнического балета "Шория" о культуре шорцев - коренном малочисленном народе Кузбасса - состоялась во вторник на сцене областной филармонии в Кемерове. На создание постановки театр танца "Сибирский калейдоскоп" получил грант Министерства культуры РФ, сообщил ТАСС главный балетмейстер коллектива Андрей Зелтынь.

"У нас был грант от Министерства культуры РФ, он покрыл затраты по написанию сценария, работе композитора, покрыл расходы по гонорарам, это порядка 300 тыс. рублей. Остальные затраты [на создание постановки] - силами филармонии, мы уже перешли за 2 млн рублей. У нас нет ни одной декорации или костюма, которые были взяты из костюмерной, все костюмы были специально пошиты для этого проекта", - сказал Зелтынь.

Балет "Шория" стал первой профессиональной сценической постановкой, посвященной фольклорным народным традициям шорцев. Работа над ним началась в ноябре 2018 года. Постановку помогали создавать эксперты в области культуры коренных малочисленных народов. "Практически каждая сцена проходила их строгий просмотр на предмет соответствия традициям шорской культуры", - сказал балетмейстер.

В основе этнического балета "Шория" лежит народная шорская легенда о девушке-журавле и храбром охотнике Матуре, которые побеждают злые силы и спасают мир людей. Для музыкального оформления подобран редкий песенный материал шорского фольклора на национальном языке малочисленного народа, для артистов пошиты национальные канонические костюмы, в которых они исполняют народно-сценические и этнические танцы, декорации созданы на основе работ шорских живописцев. Во время постановки зрители знакомятся с историей самобытного народа, его легендами о мироустройстве, ремеслами, особенностями быта и обрядами.

"Наша задача в этом проекте - привлечь внимание общественности к искусству шорского народа, сохранить их культуру и транслировать с большой сцены, поскольку культура всех народов, в том числе малочисленных, одинаково ценна", - подчеркнул перед премьерой художественный руководитель танцевального ансамбля "Сибирский калейдоскоп" Виктор Селиверстов.

После премьеры в Кемерове, которая собрала более 800 зрителей, планируется показать постановку на сценах других населенных пунктов Кузбасса, а также организовать гастрольный тур по России.