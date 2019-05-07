Во МХАТе имени Горького будет создан попечительский совет для привлечения финансирования

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Попечительский совет создадут во МХАТе им. М. Горького для обеспечения дополнительного финансирования проектов театра, сообщается во вторник на сайте МХАТа.

"Во МХАТе им. М. Горького формируется попечительский совет - прежде всего, чтобы получить дополнительное финансирование для реализации масштабных планов художественного руководства театра", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в состав совета смогут войти частные инвесторы, представители системного бизнеса и государственной власти.

Таким образом, попечительский совет станет фондом, основной задачей которого будет привлечение и распределение пожертвований в адрес театра, начиная с "премьер и гастролей до существенного технического переоснащения театра и денежного вознаграждения сотрудников".

"В театре существует серьезная потребность в дополнительном финансировании, которое было бы направлено на создание технически современного многофункционального культурного центра. Например, во МХАТе до сих пор весь звук ламповый и часто не позволяет делать звуковое сопровождение на уровне текущих значений технического и творческого прогресса", - приводится в сообщении пояснение руководителя рекламно-информационного отдела театра Александра Замыслова.

О театре

История театра началась в 1898 году, когда Константином Станиславским и Владимиром Немировичем-Данченко был основан Московский художественно-общедоступный театр. Он открылся постановкой трагедии Алексея Толстого "Царь Федор Иоаннович". В том же году состоялась премьера спектакля "Чайка" Антона Чехова, ставшего визитной карточкой театра.

В 1901 году театр был переименован в Московский художественный театр, а на следующий год переехал в здание в Камергерском переулке, перестроенное архитектором Федором Шехтелем. Он же выполнил изображение чайки на театральном занавесе - знакомую всем эмблему театра.

В 1987 году МХАТ разделился на два театра - МХТ им. Чехова во главе с Олегом Ефремовым и МХАТ им. Горького, который возглавила Татьяна Доронина.