В Карелии представили фильм о малолетних узниках финских лагерей в 1941-1944 годов

ПЕТРОЗАВОДСК, 7 мая. /ТАСС/ Полнометражный художественный фильм, посвященный периоду финской оккупации Карело-Финской ССР в годы Великой Отечественной войны, представили во вторник на предпремьерном показе в Петрозаводске. Военная драма "Весури" рассказывает историю малолетних узников финских лагерей.

"На сегодняшний день это фильм, который показывает тот исторический факт, который был в свое время с 1941 по 1944 год. Это все-таки большое количество времени", - отметил во время пресс-конференции, состоявшейся перед показом драмы, продюсер картины, российский актер Александр Тютрюмов.

Фильм рассказывает историю мальчиков Пети, Сергея и девочки Жени, которые в годы Великой Отечественной войны попали в финский концлагерь на территории Карелии. За колючей проволокой они продолжают сражаться с врагом, несмотря на голод, болезни и страх. Дети спасают капитана Красной Армии, противостоят жестокому коменданту лагеря и перебежчику - местному хулигану Ваське Соловью.

Съемки проходили летом 2018 года в Кондопожском районе Карелии: в деревне Кинерма и на территории карьера, расположенного неподалеку от Кондопоги. Проект носил рабочее название "Петька", однако в итоге фильм получил прокатное удостоверение как "Весури" - так называют карело-финский инструмент для зачистки молодой поросли деревьев. По словам Тютрюмова, новое название служит аллегорией для фильма о детях, попавших в условия концлагеря.

"Поросль деревьев, молодые дети? Мы взяли такую аллегорию. Мне кажется, это удачное название", - отметил Тютрюмов.

О фильме

Фильм имеет возрастное ограничение 12+ и предназначен для семейного просмотра. По этой причине некоторые воспоминания очевидцев пришлось опустить в сценарии картины, так как они оказались слишком жестокими, отметил автор сценария и режиссер-постановщик картины Вячеслав Лагунов. В то же время создатели отметили, что фильм хорошо передает исторические события. Над сценарием картины помогали работать консультанты - члены общества узников финских лагерей, а также директор национального музея Карелии Михаил Гольденберг.

Фильм "Весури" создатели планируют выпустить в широкий прокат осенью 2019 года. Тютрюмов надеется, что поддержку в этом ему окажет Министерство культуры России.

"Мы хотим с октября фильм пустить в прокат. <...> Я буду прилагать все усилия для того, чтобы его взяли. Думаю, что Министерство культуры России поддержит прокат", - добавил продюсер картины.