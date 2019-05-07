Мариинский театр подготовил двухдневную программу, посвященную Дню Победы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая. /ТАСС/. Мариинский театр откроет в среду двухдневную программу спектаклей и концертов, посвященную Дню Победы, на праздничной афише он соединил свои выступления в Петербурге, Москве, Владивостоке и Владикавказе. Первым аккордом этой масштабной творческой акции станет исполнение оперы Кирилла Молчанова "Зори здесь тихие" при участии молодых певцов, сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе театра.

"В Концертном зале 8 мая прозвучит опера "Зори здесь тихие" по одноименной повести Бориса Васильева. Вокальные партии исполнят солисты оперной труппы и Академии молодых оперных певцов Мариинского театра. Оперой в концертном исполнении продирижирует Заурбек Гугкаев", - рассказали в пресс-службе.

В День Победы на сцене Мариинского театра пройдет вечер балетов на музыку Дмитрия Шостаковича, где будет исполнен, в частности, балет "Ленинградская симфония" Игоря Бельского. Это произведение, поставленное на музыку Седьмой симфонии Шостаковича, хореографическим языком рассказывает о трагедии, которую пережил город в период 900-дневной блокады. Почти за шесть десятилетий, прошедших со дня первой премьеры, в "Ленинградской симфонии" выступали ведущие солисты нескольких поколений балетной труппы, в том числе Габриэла Комлева, Наталья Макарова, Ульяна Лопаткина, Юрий Соловьев, Константин Заклинский. В главных партиях в праздничный день на сцену выйдут Алина Сомова (Девушка) и Максим Зюзин (Юноша).

В этот же день в Концертном зале солисты оперной труппы и Духовой оркестр Мариинского театра под управлением Арсения Шуплякова исполнят песни и марши военных лет. Участие в концерте примут Ирина Матаева, Сергей Романов, Евгений Ахмедов, Олег Сычев, Вадим Кравец.

Кульминацией праздничных событий станет общедоступный дневной концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева 9 мая на Поклонной горе в столице России, который пройдет в рамках XVIII Московского Пасхального фестиваля. Солистом выступит пианист Денис Мацуев.

День Победы празднично отметят оба филиала Мариинского театра. Концерты "Песни военных лет" пройдут на Приморской сцене Мариинки во Владивостоке и в филиале во Владикавказе.