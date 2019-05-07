Фильм Федора Попова "Коридор бессмертия" выходит в российский прокат

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Российский фильм Федора Попова "Коридор бессмертия", рассказывающий о строительстве железнодорожной линии в блокадный Ленинград в годы Великой Отечественной войны, выходит в российский прокат.

"Я, как многие люди моего поколения, про войну знаю очень много, мой отец и многие родственники воевали. Тем не менее, когда я узнал про эту железную дорогу, я был поражен тем, что про нее никто не знает. Это настолько глобальная история, которая была решающей для блокады, да и для всего хода войны. Удивительно, что об этом подвиге длиной в год, в котором участвовал не один человек, а тысячи людей, никто до этого не знал. Для меня гражданским и профессиональным долгом стало открытие этой истории людям", - сказал ТАСС Попов.

Режиссер отметил, что место не стоит путать с "Дорогой жизни". "Это не "Дорога жизни", это "Дорога смерти" или "Дорога Победы", как ее потом называли, ведь она перевезла три четверти всех грузов. Один поезд перевозил грузы как тысяча полуторок, которые шли по "Дороге жизни", а в сутки было до 30 поездов. Пять тысяч человек построили дорогу за 17 дней, и в основном строили одни женщины и молодые девчонки, вчерашние школьницы, потому что мужики были на фронте", - добавил Попов.

В создании сценария фильма принял участие писатель Даниил Гранин, который выступил историческим консультантом картины.

"Сценарий он (Гранин) читал, оставлял очень лестные для нас отзывы, говорил, что девчонки настоящие (героини фильма - прим. ТАСС) и он таких знал. Для меня это было очень важно, поскольку главное - найти настоящие характеры. У нас главные героини - это молодые девчонки и, по оценке русского писателя, образы были по-настоящему прописаны. Гранин приезжал на съемки, смотрел наш материал, давал скупые, но очень полезные, емкие замечания. Очень жаль, что он не дожил до выпуска картины, мы снимали 10 лет с моей задумки, производство длилось 4 года", - отметил Попов.

О фильме

Лента Федора Попова "Коридор бессмертия" посвящена малоизвестному факту периода Великой Отечественной войны - строительству и работе секретной железнодорожной магистрали, соединившей осажденный Ленинград с "большой землей". В течение года по ней доставляли продовольствие и боеприпасы, что позволило накопить силы и освободить город. Строительство и функционирование дороги осуществлялись в тяжелейших условиях - под непрестанным огнем фашистов с земли и с воздуха.

Действие фильма разворачивается вокруг вчерашней ленинградской школьницы Маши Яблочкиной, которая после блокадной зимы 1941-1942 года приходит на железнодорожные курсы. Оттуда девушку отправляют на строительство Шлиссельбургской магистрали, находящейся в прямой видимости немецкой артиллерии.

Съемки проходили на Октябрьской железной дороге, улицах и площадях Петербурга. В Новгородской области, на берегу озера Ильмень был воссоздан процесс масштабного строительства железнодорожного моста через Неву. Еще одно место съемок - учебный железнодорожный полигон Военной академии материально-технического обеспечения им. Хрулева под Лугой. Прототипами некоторых героев картины стали реальные участники обороны Ленинграда.

Блокада Ленинграда продолжалась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. В этот день успешно завершилась Красносельско-Ропшинская операция войск Ленинградского фронта "Январский гром", итогом которой стало полное освобождение Ленинграда от фашистской блокады, длившейся 872 дня. Битва за Ленинград началась в июле 1941 года и завершилась в августе 1944 года, в ней погибли около миллиона советских солдат и более 800 тыс. человек из числа мирного населения. Точное число жертв блокады историки не могут назвать до сих пор.