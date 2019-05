Россия представит на арт-биеннале в Венеции инсталляции, посвященные Эрмитажу

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Павильон России в Венеции откроется в среду для превью арт-биеннале. Посетителей выставки ожидают инсталляции художника и сценографа Александра Шишкина-Хокусая, режиссера Александра Сокурова на тему эрмитажных шедевров, рассказал ТАСС комиссар российского павильона Семен Михайловский.

Венецианская биеннале официально откроется 11 мая, а до этого времени проходят превью-показы для специалистов и прессы. Куратором павильона России впервые выступает не один человек, а команда целой институции - Государственного Эрмитажа.

"Тех, кто рассчитывает увидеть в павильоне эрмитажные шедевры, ждет разочарование. Их там не будет, но будут масштабные работы, созданные современными художниками на тему великого музея", - отметил Михайловский, добавив, что выставка получилась интригующая.

На входе гости русского павильона смогут увидеть слепки ног атлантов, украшающих портик перед входом в Новый Эрмитаж на Миллионной улице. "Это аллегория и, конечно, знакомая миллионам картинка. А если они еще подсвечены, присыпаны, есть ощущение, словно это археологический объект", - сказал собеседник агентства.

В верхнем пространстве павильона - инсталляция режиссера Александра Сокурова, посвященная "Блудному сыну" Рембрандта. В этом году исполнилось 350 лет со дня смерти художника. Примечательно, что на биеннале в Венеции другой российский музей - ГМИИ им. Пушкина - представляет проект к 500-летию со дня рождения Тинторетто. И так же, как и Эрмитаж, рассказывает о художнике через работы современных авторов. Михайловский считает, что случайное совпадение отражает дух времени.

Посвящение Рембрандту

В творческую команду Сокурова вошли художники-постановщики Елена Жукова и Лидия Крюкова, с которыми он работал над фильмами "Фауст" и "Русский ковчег" (посвященным Эрмитажу), режиссер Александр Золотухин, выпускник мастерской Сокурова, а также студенты Санкт-Петербургской академии художеств. Итогом стала инсталляция, совмещающая документальное кино и анимацию, живопись и скульптуру. В ней использованы сюжеты картин старых мастеров, в том числе "Возвращение блудного сына" Рембрандта.

"Эта инсталляция будет в верхних залах. Все в полутьме, там драматичное видео на стене и на холстах, подрамники, большие мольберты, напоминающие жаровни, отражения в гигантском зеркале", - рассказал Михайловский.

Международная премьера

В другом пространстве посетители увидят инсталляцию "Фламандская школа" художника и сценографа Александра Шишкина, выступающего под псевдонимом Шишкин-Хокусай. Его инсталляция отсылает к узнаваемым образам трех флагманских художников и одного голландского.

"Ты проходишь через пространство Сокурова, спускаешься в обшитый фанерой тесный бункер. Там - движущиеся вдоль стен накрененные фанерные картины,... мигающий красный свет", - рассказал комиссар павильона.

Михайловский не исключает, что после Венеции проект покажут в Эрмитаже.

О биеннале

Венецианская биеннале современного искусства пройдет с 11 мая по 24 ноября. Ее тема в этом году - "Чтоб вы жили в интересные времена" (May You Live In Interesting Times) - размышление о переломных временах, когда рушатся каноны и меняется мировоззрение.