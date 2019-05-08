Музыканты из Чехии впервые выступят на фестивале "Амурские волны" в Хабаровске

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Духовой ансамбль из Чехии и военный оркестр штаба Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации впервые примут участие в девятом международном военно-музыкальном фестивале "Амурские волны-2019", который пройдет в Хабаровске. Об этом сообщил в среду начальник пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) полковник Александр Гордеев.

"На девятом Международном военно-музыкальном фестивале "Амурские волны-2019", который стартует в конце мая в Хабаровске, впервые примут участие духовой ансамбль "Дольнемчанка" из Чешской Республики и военный оркестр штаба Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации из Екатеринбурга. Восточный военный округ традиционно представят оркестр штаба округа, а также военный оркестр Центра обеспечения управления Тихоокеанского флота из Владивостока и музыкальный коллектив войск и сил на Северо-востоке Российской Федерации из Петропавловска-Камчатского", - сказал Гордеев.

Ожидается также, что на фестивале выступят Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации, ансамбль Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова, Образцово-показательный оркестр войск национальной гвардии Российской Федерации. Кроме того, гости фестиваля смогут услышать мелодии оркестра кельтских волынок и барабанов, состоящий из музыкантов стран Евросоюза.

Дефиле-представления военных оркестров-участников пройдут на площади Славы, площадях перед Спасо-Преображенским кафедральным собором и комплексом "Платинум Арена". Завершится фестиваль "Амурские волны" 2 июня марш-парадом по центральной улице города и многочасовым концертом на Комсомольской площади.

Фестиваль "Амурские волны" проводится в Хабаровске ежегодно, по размаху его сравнивают с фестивалем "Спасская башня" в Москве на Красной площади. В предыдущие годы в Хабаровске выступали оркестры из Казахстана, Японии, КНДР, Монголии.