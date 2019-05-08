Псковский спектакль-номинант "Золотой маски" на гастролях посмотрели 1,5 тыс. зрителей

ПСКОВ, 8 мая. /ТАСС/. Спектакль псковского драматического театра имени А.С. Пушкина "Река Потудань", который в 2019 году стал номинантом национальной театральной премии "Золотая маска", за год гастролей посмотрели около 1,5 тыс. зрителей в разных регионах РФ. Об этом в среду сообщил ТАСС арт-директор театра Андрей Пронин.

Камерный спектакль "Река Потудань" - постановка московского режиссера Сергея Чехова по одноименной повести Андрея Платонова (1899-1951 годы). Она представляет собой попытку режиссера найти сценический эквивалент своеобразного языка писателя. "Река Потудань" стала первым спектаклем за всю историю псковского театра, представленным на "Золотой маске". Премьера состоялась в Пскове в конце марта 2018 года.

"Мы показывали этот спектакль дважды на Александринском фестивале в Петербурге, показывали его в Москве на гастролях в театре "Модерн", затем мы представляли его на "Золотой маске" в "Гоголь-центре" и сейчас показали в Архангельске на фестивале "Европейская весна". Порядка 1,5 тыс. человек уже посмотрели на гастролях этот спектакль", - сказал Пронин.

По сюжету повести, красноармеец Никита Фирсов возвращается с гражданской войны и пытается начать жить заново. В основе сюжета - воображаемое путешествие героя из мира живых в мир мертвых и возвращение оттуда.

По словам арт-директора театра, "Река Потудань" - это спектакль, который может понять и принять не каждый зритель. Особенностью является то, что за полтора часа, которые идет спектакль, актеры не произносят со сцены ни одной реплики. Текст повести Платонова звучит из колонок на фоне музыки, а актеры передают смысл произведения через образы - движениями и жестами. "Я очень боялся, что спектакль получится не зрительским, и он действительно получился такой, что не каждый зритель его примет. И когда был выпуск спектакля, страшно было, как будет народ смотреть это, однако из зала во время действия не ушел ни один человек", - отметил Пронин.

На пути к "Золотой маске"

"Река Потудань" в 2019 году стала шестикратным номинантом "Золотой маски". Постановка претендовала на звание лучшего спектакля малой формы в драме. Кроме того, режиссер спектакля Сергей Чехов боролся за лидерство в номинации "Лучшая работа режиссера в драме". Анастасия Юдина была номинирована как лучший художник. Актриса Илона Гончар была включена в номинацию "Лучшая женская роль второго плана", а народный артист России Юрий Новохижин и заслуженный артист России Виктор Яковлев номинированы как исполнители лучшей мужской роли второго плана.

"Спектакль прозвучал, принес театру известность, он посетил фестивали и был номинирован и, вне всякого сомнения, оказал влияние на развитие театра. У других артистов тоже появилось желание как-то проявить в себя в нестандартных ролях ", - сказал Пронин.

Комментируя то, что спектакль не завоевал наград, он отметил, что сама по себе номинация - это уже большая победа для театра. "Там есть такие режиссеры, которые по 20 лет номинируются и ничего не получают, в очереди стоят. Атмосфера была хорошая, и некоторые члены жюри после того, как были объявлены результаты, подходили, жали руки, говорили, что нас обсуждали до последнего и говорили: "Так держать", - рассказал собеседник агентства.