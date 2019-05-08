Псковский спектакль-номинант "Золотой маски" на гастролях посмотрели 1,5 тыс. зрителей

ПСКОВ, 8 мая. /ТАСС/. Спектакль псковского драматического театра имени А.С. Пушкина "Река Потудань", который в 2019 году стал номинантом национальной театральной премии "Золотая маска", за год гастролей посмотрели около 1,5 тыс. зрителей в разных регионах РФ. Об этом в среду сообщил ТАСС арт-директор театра Андрей Пронин.
Камерный спектакль "Река Потудань" - постановка московского режиссера Сергея Чехова по одноименной повести Андрея Платонова (1899-1951 годы). Она представляет собой попытку режиссера найти сценический эквивалент своеобразного языка писателя. "Река Потудань" стала первым спектаклем за всю историю псковского театра, представленным на "Золотой маске". Премьера состоялась в Пскове в конце марта 2018 года.
"Мы показывали этот спектакль дважды на Александринском фестивале в Петербурге, показывали его в Москве на гастролях в театре "Модерн", затем мы представляли его на "Золотой маске" в "Гоголь-центре" и сейчас показали в Архангельске на фестивале "Европейская весна". Порядка 1,5 тыс. человек уже посмотрели на гастролях этот спектакль", - сказал Пронин.
По сюжету повести, красноармеец Никита Фирсов возвращается с гражданской войны и пытается начать жить заново. В основе сюжета - воображаемое путешествие героя из мира живых в мир мертвых и возвращение оттуда.
По словам арт-директора театра, "Река Потудань" - это спектакль, который может понять и принять не каждый зритель. Особенностью является то, что за полтора часа, которые идет спектакль, актеры не произносят со сцены ни одной реплики. Текст повести Платонова звучит из колонок на фоне музыки, а актеры передают смысл произведения через образы - движениями и жестами. "Я очень боялся, что спектакль получится не зрительским, и он действительно получился такой, что не каждый зритель его примет. И когда был выпуск спектакля, страшно было, как будет народ смотреть это, однако из зала во время действия не ушел ни один человек", - отметил Пронин.
На пути к "Золотой маске"
"Река Потудань" в 2019 году стала шестикратным номинантом "Золотой маски". Постановка претендовала на звание лучшего спектакля малой формы в драме. Кроме того, режиссер спектакля Сергей Чехов боролся за лидерство в номинации "Лучшая работа режиссера в драме". Анастасия Юдина была номинирована как лучший художник. Актриса Илона Гончар была включена в номинацию "Лучшая женская роль второго плана", а народный артист России Юрий Новохижин и заслуженный артист России Виктор Яковлев номинированы как исполнители лучшей мужской роли второго плана.
"Спектакль прозвучал, принес театру известность, он посетил фестивали и был номинирован и, вне всякого сомнения, оказал влияние на развитие театра. У других артистов тоже появилось желание как-то проявить в себя в нестандартных ролях ", - сказал Пронин.
Комментируя то, что спектакль не завоевал наград, он отметил, что сама по себе номинация - это уже большая победа для театра. "Там есть такие режиссеры, которые по 20 лет номинируются и ничего не получают, в очереди стоят. Атмосфера была хорошая, и некоторые члены жюри после того, как были объявлены результаты, подходили, жали руки, говорили, что нас обсуждали до последнего и говорили: "Так держать", - рассказал собеседник агентства.
Псковский театр на фестивалях России
В 2019 году псковский драматический театр намерен посетить с гастролями еще три региона РФ, где покажет спектакли на театральных фестивалях. Ближайший - Платоновский фестиваль в Воронеже (9 и 10 июня), где будет впервые представлена постановка "Река Потудань".
"Это фестиваль, на который не брезгуют приезжать главные режиссеры планеты, это вообще один из самых крупных фестивалей в России, поэтому то, что мы принимаем в нем участие, - это для нас большая честь и радость. Псковский театр впервые будет принимать участие в этом фестивале", - добавил Пронин.
Он уточнил, что до недавнего времени театр выезжал за пределы региона очень мало, последние гастроли в Москве были лишь в 1993 году. "За последние два года мы успели уже трижды съездить на московские гастроли. И сейчас со спектаклем "Гробница малыша Тутанхамона" нас зовут в сентябре на "Артмиграцию" (фестиваль молодой режиссуры) ", - сказал собеседник агентства.
Кроме того, псковские постановки в этом году увидят зрители Новороссийска и Екатеринбурга. "Очень рад тому, что ездят разные спектакли, и не только "Река Потудань". Это говорит о том, что мы в целом правильно развиваемся", - резюмировал арт-директор театра.
Планы на сезон
По словам Пронина, за последние два года наполнение зала увеличилось примерно в полтора раза. "Заполняемость была порядка 40% (2017 год). Сейчас посещаемость уже 60-65%, то есть увеличили посещаемость в полтора раза. Надеюсь, что мы добьемся того, что у нас будет 100% посещаемость, администрация театра намерена в ближайшие годы достичь этого", - он.
Главный театр Псковской области в течение следующего сезона намерен выпустить как минимум пять новых спектаклей. В частности, режиссер Сергей Чехов будет ставить "Семь самураев" по мотивам одноименного фильма Акиры Куросавы, также планируется выход спектакля, посвященного истории театра (спектакль-музей).
Псковский драматический театр располагается в здании, построенном в 1906 году, которое в то время получило название Народный дом имени А.С. Пушкина. Здесь выступали Вера Комиссаржевская, Любовь Блок (Менделеева), а также Федор Шаляпин и Айседора Дункан.
В 2014 году была завершена реконструкция здания театра: проведены работы по укреплению фундамента и восстановлению фасадов начала XX века, реставрации лепного декора и карнизов в фойе, коридорах и на лестницах. Торжественная церемония открытия театра после реконструкции совпала с открытием XXI Всероссийского пушкинского театрального фестиваля, который проходил в Пскове с 3 по 10 февраля 2014 года. На его открытии присутствовал президент России Владимир Путин и министр культуры РФ Владимир Мединский.