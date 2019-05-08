В Забайкалье открылся год монгольского языка

ЧИТА, 8 мая. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Церемония открытия Года монгольского языка и культуры в Забайкальском крае прошла в среду в драматическом театре Читы. Открыла концерт русская народная песня "Калинка" в исполнении артистов ансамбля "Забайкалье", а затем музыкант ансамбля "Хан Хэнтий" представил зрителям игру на монгольском инструменте - моринхуре, передает корреспондент ТАСС.

"Забайкальский край имеет давние и прочные связи с двумя приграничными регионами Монголии - Восточным и Хэнтийским аймаками (провинциями). Мы сотрудничаем в торговле, сельском хозяйстве, охране окружающей среды, культуре, образовании и здравоохранении. Уверена, что дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества продолжится, а все мероприятия Года монгольского языка и культуры в Забайкалье пройдут успешно", - сказала вице-премьер края Аягма Ванчикова.

Перед началом церемонии в фойе драмтеатра развернули фотовыставку "Битва на реке Халхин-Гол", посвященную событиям 1939 года. В праздничном концерте приняли участие творческие коллективы аймаков Монголии - они исполнили песни и танцы своего народа, продемонстрировали игру на музыкальных инструментах монголов. Чтобы отдать дань памяти участников Великой Отечественной войны, гости из соседней страны исполнили попурри песен военных лет. Завершилась церемония подписанием меморандума о взаимопонимании между учреждениями культуры Забайкальского края и Восточного аймака Монголии.

В 2018 году в Восточном и Хэнтийском аймаках Монголии был объявлен Год русского языка и культуры. В течение этого года в монгольских городах Чойбалсан и Чингис прошли дни российского кино и российско-монгольской дружбы. С гастролями Монголию посетили творческие коллективы из Забайкалья. Жителям соседней страны представили выставки о культуре казаков и староверов Сибири. Аналогичные мероприятия пройдут в 2019 году в Забайкалье.

Хэнтийский аймак расположен на северо-востоке Монголии, Восточный - на востоке этой страны. Обе провинции граничат с Забайкальским краем. Там проживают около 134 тыс. человек - примерно 4,5% от общего населения Монголии.