Первый Турецко-русский фестиваль классической музыки стартует в Анталье

АНКАРА, 8 мая. /ТАСС/. Турецко-русский фестиваль классической музыки в рамках перекрестного Года культуры и туризма России и Турции впервые стартует в среду в Анталье. Концерты российских и турецких музыкантов состоятся 8, 9 и 11 мая на сцене Античного театра Сиде. Как сообщили в пресс-службе организатора мероприятия, камерный оркестр "Виртуозы Москвы" станет основным участником фестивальной программы, а его художественный руководитель Владимир Спиваков предстанет в двух амплуа - как дирижер и солист.

"Выдающийся российский скрипач и дирижер, народный артист СССР Владимир Спиваков в качестве художественного руководителя возглавит Первый Турецко-русский фестиваль классической музыки, который пройдет в Анталье с 8, 9 и 11 мая и станет одним из наиболее значимых событий перекрестного Года культуры и туризма России и Турции", - отметили организаторы. Россию на музыкальном смотре также представят сопрано Анна Аглатова, флейтист Сергей Журавель и аккордеонист Никита Власов, Турцию - пианист-виртуоз Фазыл Сай, который ранее дал первый за 13 лет сольный концерт в Москве.

По словам организаторов мероприятия, основная цель фестиваля - укрепление дружеских отношений между Россией и Турцией. "В связи с этим символично, что концерт-открытие 8 мая "Виртуозы Москвы" начнут музыкой композиторов двух стран: прозвучат сочинения Дмитрия Шостаковича и классика турецкой композиторской школы ХХ века Невита Кодаллы. В тот же вечер сопрано Анна Аглатова, обладательница фантастического голоса и яркого темперамента, исполнит арии Россини, Ардити, Легара, Пуленка и Делиба, а Фазыл Сай - Концерт №12 для фортепиано с оркестром Моцарта", - отметили координаторы проекта.

Второй фестивальный день будет посвящен инструментальной музыке трех эпох: барокко, классицизма и романтизма. А завершится Турецко-русский фестиваль классической музыки концертом "Пьяццолла-гала".

Перекрестный год культуры и туризма России и Турции начался 8 апреля и продлится до декабря. В его программе - фестивали, концерты, театральные постановки, выставки, цирковые представления как в России, так и в Турции. Завершится год культуры и туризма в Стамбуле выставкой экспонатов из собрания Третьяковской галереи.