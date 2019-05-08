Режиссер Театра на Малой Бронной назвал уход Самбурской "производственной необходимостью"

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Режиссер Театра на Малой Бронной Антон Яковлев считает, что уход актрисы Настасьи Самбурской был "производственной необходимостью". Об этом он заявил в беседе с корреспондентом ТАСС в среду.

Ранее актриса написала на своей странице в Instagram, что покидает театр. По словам Самбурской, Яковлев не оповестил ее о предстоящем вводе новой исполнительницы на ее роль, "никак не отреагировав на просьбу доиграть сезон".

Режиссер назвал эту историю "чисто производственной необходимостью". "Она решила уйти из театра, и я, естественно, решил ввести актрису на ее роль, чтобы спектакль продолжал функционировать. И ввод я мог делать только в мае, а не в следующем сезоне. Должна была Настя играть два спектакля, два спектакля - новая актриса. Настя сказала: "Я буду играть либо все, либо ни одного"", - рассказал Яковлев.

Самбурская в 2010 году окончила РАТИ (ГИТИС), мастерская Сергея Голомазова. В том же году была принята в труппу Театра на Малой Бронной. Играла в спектаклях "Кроличья нора", "Формалин", "Салемские ведьмы", "Макбет" и других.

Играла в сериале "Универ. Новая общага". В 2017 году была ведущей программы "Генеральная уборка" на канале "Пятница", с 2018 года - программы "Ревизорро".