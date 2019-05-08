Музей истории Полярных конвоев откроют в Петербурге в 2020 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая. /ТАСС/. Музей истории Полярных конвоев 1941-1945 годов, который объединит выставочное пространство, кинотеатр и цифровую видеотеку, откроется в Санкт-Петербурге в 2020 году. Об этом сообщил ТАСС в среду директор фонда сохранения исторической памяти "Международный центр Полярных конвоев" Владимир Соломонов, уточнив, что открытие музея будет приурочено к 79-й годовщине прибытия из Исландии в Архангельск первого союзного конвоя "Дервиш".

Полярные конвои приходили из Великобритании через Норвежское и Баренцево моря в Архангельск и Мурманск, поставляя в порты Советского Союза танки, самолеты, боеприпасы, продовольствие, одежду, обувь и каучук.

"Планируем открыть первую очередь музея истории Полярных конвоев 31 августа 2020 года, в здании Колледжа Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова (ГУМРФ) на Большом Смоленском проспекте. Площадь выставочного пространства составит 600 кв. метров, требуемый объем инвестиций - 50 млн рублей", - рассказал собеседник агентства.

Фонд ведет переговоры с Минобороны РФ о предоставлении музею техники, применявшейся для обороны Полярных конвоев. "При помощи Минобороны РФ в будущем планируем включить в экспозицию танк, артиллерийское орудие и самолет", - отметил Соломонов. Также фонд ведет переговоры с компаниями "Газпром нефть" и "Морской Фасад" для привлечения средств в реализацию проекта. Как уточнил глава организации, "Газпром нефть" рассматривает возможность предоставления инвестиций на три года для дальнейшего развития музея.

С помощью благотворителей уже собрано более 1,5 млн рублей. Потомки участников Полярных конвоев передают в коллекцию музея реликвии, связанные с историческими событиями, собрано более 500 экспонатов. В конце 2017 года Виктор Патрушев, сын участника Полярных конвоев Платона Патрушева, вручил музею фотографию эскадренного миноносца "Деятельный", на котором воевал Платон Патрушев, подарочный набор, сделанный из различных гильз миноносца и фляжку 1940 года.

В одном из помещений музея планируется открыть четырехмерный кинотеатр, где посетители смогут представить себя капитаном корабля Полярного конвоя. Выставочное пространство будет содержать видеотеку с документальными записями бесед с участниками Полярных конвоев и процесса создания самого музея. Данные обо всех участниках Полярных конвоев будут храниться в специальной картотеке Фонда. Именно перед зданием Колледжа ГУМРФ на Большом Смоленском проспекте в августе 2014 года открыли монумент "Памяти моряков Полярных конвоев 1941-1945 годов", церемонию также приурочили к 73-й годовщине прибытия первого союзного конвоя "Дервиш" в Россию.

Дань памяти Полярным конвоям в Петербурге

В среду началась акция "Бессмертный Полярный конвой", призванная объединить потомков ветеранов Полярного конвоя со всего мира в проведении памятных мероприятий. Проект организован Санкт-Петербургской региональной общественной организацией "Полярный конвой".

В этом году к проекту присоединились два гостя из Великобритании, их родственники Уильям Росс и Говард Стрэнгвейс участвовали в Полярных конвоях 1941-1945 годов. Серия мероприятий начнется в среду вечером с возложения цветов у памятника морякам Полярных конвоев, в четверг, 9 мая, участники акции присоединятся к колонне "Бессмертного полка" в Санкт-Петербурге.

"Акция в этом году в первую очередь направлена на объединение молодых потомков участников Полярных конвоев ради сохранения исторической памяти", - сказала журналистам руководитель проекта "Бессмертный Полярный конвой" Елена Платонова в петербургском пресс-центре ТАСС.

По мнению председателя комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Александра Анпилогова, такие проекты противодействуют искажению исторических фактов, которые периодически предпринимаются в политических целях. "Инициатива позволяют сохранить память о героических участниках Полярных конвоев в годы Великой Отечественной войны. К сожалению, наблюдаются попытки переписывания истории, что представляет опасность для всего общества. Наша задача заключается в недопущении таких искажений", - сказал он.

Арктический союз

Приход в Архангельск первого союзного конвоя "Дервиш" 31 мая 1941 года в составе семи судов остался незамеченным для военно-морских сил Германии. Противник не предполагал возможности масштабных поставок союзников в Заполярье.

В середине января 1942 года природные катаклизмы стали основным препятствием в доставке грузов в Советский Союз. Тогда прекратилась навигация в Белом море из-за ледостава.

"К тому времени с начала войны Архангельск принял 52 судна, которые доставили 699 самолетов, 466 танков, 330 танкеток и много других грузов", - отметил контр-адмирал запаса, заведующий кафедрой "История войн и военного искусства" ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия им. Н. Г. Кузнецова" Алексей Конеев в докладе "Полярные конвои - как яркий пример сотрудничества стран антигитлеровской коалиции в достижении нашей общей победы".

С августа 1941 года по май 1945 года от стран антигитлеровской коалиции в СССР и обратно проследовало 78 конвоев, 1507 транспортов и танкеров (128 были потоплены или повреждены). На них в Мурманск и Архангельск, было доставлено более 22 тыс. самолетов, свыше 13 тыс. танков, 13 тыс. орудий, 639 малых кораблей и другие важные грузы, в том числе продовольствие на сумму более $2 млрд, что обеспечило около 12% потребностей фронта и тыла.

Из трех маршрутов союзных конвоев - Арктического, Тихоокеанского и Трансиранского - первый считался наиболее опасным, хотя и самым коротким. Он обеспечил более 90% поставок по ленд-лизу, однако до 15% грузов, отправленных этим маршрутом, затонуло из-за гибели кораблей.