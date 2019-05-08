Премьера спектакля "Последний срок" состоялась во МХАТ им. Горького

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Премьерный показ спектакля "Последний срок" по одноименной повести Валентина Распутина состоялся в среду во МХАТ имени Максима Горького. Постановка стала первой работой режиссера Сергея Пускепалиса на сцене театра, передает корреспондент ТАСС.

"И Пускепалис, и Распутин для меня - принципиальные авторы. Я надеюсь, что те отношения, которые были у Валентина Распутина с нашим театром, когда он в 1977 году писал инсценировку по своей повести, продолжатся и будут развиваться и после того, как этот великий русский писатель покинул нас, - сказал журналистам художественный руководитель театра Эдуард Бояков. - Вектор на писателей-почвенников, ту литературу, которую сегодня незаслуженно забывают, должен стать нашим принципиальным направлением. Это наша политика, наша судьба, наше обязательство перед русской литературой".

По словам режиссера, Распутин считал это произведение своей главной книгой. "С повестью "Последний срок" я столкнулся давно, и единственный критерий выбора этого материала - то, что он искренний, трогает, волнует по-настоящему, в первую очередь, меня. А я захотел поделиться им со зрителями", - рассказал Пускепалис.

По сюжету, к матери, находящейся на смертном одре, приехали ее дети, которые давно с ней не живут и редко посещают. Когда они начинают готовиться к поминкам, мать неожиданно приходит в себя. Она считает, что ей отведен последний срок, когда она может повидать любимых детей, а главное - младшую дочку Танчору, которая после своего отъезда никогда еще не возвращалась.

Роли в постановке исполнили народный артист России Михаил Кабанов, заслуженные артистки России Лидия Матасова и Ирина Фадина, Юрий Болохов, Елена Коробейникова и другие актеры театра. Музыкальным сопровождением спектакля стало русское этническое хоровое пение.

Жизнь как лоскутное одеяло

Художественным оформлением спектакля занимался художник-постановщик Эдуард Гизатуллин. Как поделился Пускепалис, декорации дополняют особенную атмосферу происходящего на сцене. "Это должно быть пространство, где нет просто стен и кроватей, это должна быть понятийная, эмоциональная территория", - сказал он.

Он также добавил, что Гизатуллин сделал порядка полутора тысяч фотографий всех возможных типов ситца и его сочетаний. В результате были созданы полотна, напоминающие лоскутное одеяло, заполняющие значительное пространство сцены. Они олицетворяют жизнь, прожитую главной героиней.

"Последний срок" - первый опыт работы Пускепалиса с труппой МХАТ. Режиссер отметил, что все члены труппы нацелены на активную работу. "Все здесь хотят репетировать, все слышат, пытаются услышать, стремятся к работе. Единственная проблема - здесь не у всех в голове такой ритм, который задает художественный руководитель Эдуард Бояков. Пока ритмы не складываются", - подчеркнул он.

Бояков, в свою очередь, рассказал, что в планах театра - восстановление исторических постановок и сотрудничество с современными авторами. "МХАТ - это театр, который обречен на постоянное строительство труппы, на постоянное обсуждение, осмысление вопросов поколения, постоянную учебу. Любой народный или заслуженный мхатовский артист имеет обязательство перед молодыми актерами, это наш принцип. Сегодня мы очень активно обсуждаем вопросы реконструкции некоторых исторических постановок и создания таких работ, где молодые встречаются с опытными", - сказал он.