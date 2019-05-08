Миронов и Башмет представили концерт-спектакль "Ван Гог. Письма к брату" в Ярославле

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 мая. /ТАСС/. Народный артист РФ Евгений Миронов и камерный ансамбль "Солисты Москвы" под управлением Юрия Башмета представили концерта-спектакль "Ван Гог. Письма к брату" в среду в Ярославской государственной филармонии. Концерт прошел в рамках XI Международного музыкального фестиваля маэстро, передает корреспондент ТАСС.

"Ван Гог. Письма к брату" с Евгением Мироновым - это невероятно пронзительный концерт-спектакль. Не просто концерт, потому что здесь интересны и мизансцены, и декорации. Фестиваль в этом году очень насыщенный", - рассказал журналистам гендиректор "Русского концертного агентства" Дмитрий Гринченко.

Спектакль - история о Ван Гоге, рассказанная в письмах и музыке. Миронов прочитал письма художника. Музыканты исполнили произведения Иоганнеса Брамса, Альфреда Шнитке, Густава Малера, Людвига ван Бетховена. Постановку концерта-спектакля осуществила режиссер Марина Брусникина.

Основой спектакля стали письма Ван Гога разных лет, адресованные младшему брату Тео. Он был самым близким человеком для художника и единственным, кто мог его понять. Последнее письмо, обращенное к Тео, было найдено в кармане Ван Гога в день его смерти, 29 июля 1890 года.

XI Международный музыкальный фестиваль под артистическим руководством Юрия Башмета проходит в Ярославской области с 1 по 9 мая.