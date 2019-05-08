Вахтанговский театр впервые покажет спектакль "Людмила Гурченко. Негасимый свет"

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Премьера музыкального спектакля "Людмила Гурченко. Негасимый свет" состоится на новой сцене Театра имени Евгения Вахтангова в четверг. Главную роль исполнит заслуженная артистка России Нонна Гришаева, сообщила ТАСС пресс-атташе театра Елена Кузьмина.

"Людмила Марковна Гурченко была большим другом Театра имени Евгения Вахтангова и его художественного руководителя Римаса Туминаса. Актриса всегда была желанной гостьей театра, часто бывала на спектаклях, а в 2010 году стала участницей торжественного закрытия 89-го сезона Вахтанговского театра на Арбате. Музыкальный спектакль в память о неповторимой актрисе был создан друзьями Людмилы Марковны", - сказала собеседница агентства.

Автором идеи, музыки и стихов выступила Алла Зохина, режиссером - Сергей Алдонин, музыкальным руководителем проекта - Николай Чермошенцев.

Как отметили в театре, "Людмила Гурченко. Негасимый свет" - это музыкальная фантазия. В спектакле, помимо исполнительницы главной роли, заслуженной артистки России Нонны Гришаевой, участвуют лауреат государственной премии РФ Сергей Фролов, артисты музыкального театра "Домисолька", группа "Квинч", оркестр под управлением Николая Чермошенцева, артисты балета Николая Андросова и другие.

"С раннего детства для меня Людмила Гурченко всегда была неким жизненным ориентиром и маяком. Мне казалось, что если уж быть актрисой, так только такой, как она, которая может все <...> В Щукинское училище я поступала в обнимку с ее книгой "Аплодисменты" - приводят в пресс-службе театра слова Гришаевой.

Режиссер Алдонин рассказал об одном из разговоров с Гурченко. "Когда-то Людмила Марковна сказала мне между делом на каком-то застолье: "Алдон, когда меня не станет, все захотят что-то снимать обо мне, постарайся сделать это первым. Я знаю, ты не наврешь!" Это была просто фраза, сказанная между прочим, но эти слова стали главными для меня", - отметил он.