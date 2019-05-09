Выставка "Гелий Коржев. Назад в Венецию" открылась в венецианском университете

ВЕНЕЦИЯ, 10 мая. /ТАСС/. Торжественное открытие выставки "Гелий Коржев. Назад в Венецию" (Gely Korzhev. Back to Venice), в которую вошло около 50 работ художника, состоялось в венецианском Университете Ка-Фоскари в четверг вечером с участием вице-премьера РФ Ольги Голодец.

"Та выставка, свидетелями которой вы сегодня станете, она ошеломляет. Это переосмысление места величайшего художника в мировой культуре", - сказала Голодец и поблагодарила организаторов выставки, отдельно отметив генерального директора Третьяковской галереи Зельфиру Трегулову.

По словам вице-премьера, это еще одно событие, которое отражает тесную связь двух стран. "Россия и Италия выстраивают между собой очень серьезные культурные связи. Они у нас всегда были исторически, но сейчас они приобретают совершенно иной оттенок. В прошлом году состоялись "Русские сезоны" - более 300 мероприятий, которые прошли по всей Италии. И контакты на разных уровнях позволяют нам не только понять друг друга, но и привнести совершенно новые сущности в мировую культуру и мировое искусство", - добавила Голодец.

Название выставки "Назад в Венецию" связано с тем, что произведения художника вернулись в Венецию спустя 57 лет со времени участия Коржева в 31-й Венецианской биеннале. Открытие экспозиции совпадает с проведением 58-й биеннале.

Ранее Трегулова рассказала ТАСС, что 9 мая неслучайно выбрано днем торжественного открытия выставки - особое внимание в экспозиции уделено теме войны. Также представлены натюрморты, работы на тему революции и другие произведения художникам.

Гости выставки увидят четыре работы из пяти, показанных на биеннале 57 лет назад. Это триптих "Коммунисты" и картина "Художник". Всего же в экспозицию вошло около 50 работ Коржева. Для публики выставка будет открыта с 11 мая по 12 октября.