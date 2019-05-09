Китайская провинция Хайнань приглашает деятелей культуры России провести Русские сезоны

ХАЙКОУ (Китай), 10 мая. /ТАСС/. Власти китайской провинции Хайнань приглашают деятелей культуры и творческие коллективы России провести на этом китайском курорте Русские сезоны. Об этом в четверг на встрече с генеральным директором ТАСС Сергеем Михайловым заявил секретарь партийного комитета провинции Хайнань (высшая должность регионального уровня в партийно-государственной иерархии Китая) Лю Цыгуй.

"С октября по декабрь этого года мы будем проводить на острове Хайнань международный культурный фестиваль. Мы были бы рады любому участию России, будь то Дни России или же Русские сезоны", - указал он.

"Ваш выбор в пользу Хайнаня является абсолютно верным", - указал он. Как отметил глава парткома провинции, власти Китая считают ускорение развития Хайнаня одним из приоритетов своей политики. "Хайнань мог бы стать точкой соприкосновения между Россией и Китаем в культурной сфере", - продолжил Лю Цыгуй.

"Провинции Хайнань необходимо принять еще больше мер для повышения ее узнаваемости за рубежом. По этой причине мы высоко ценим ту работу, которую осуществляет ТАСС на этом направлении, и рассчитываем углубить сотрудничество", - подчеркнул секретарь парткома провинции Хайнань. "Мы планируем направить делегацию от правительства провинции Хайнань на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)", - добавил он.

В свою очередь генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов отметил, что углубление взаимодействия стало возможным благодаря подписанному в этом году между агентством и провинцией Хайнань соглашению о сотрудничестве. "6 июня в первый день государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию на портале ТАСС будет открыт масштабный специальный проект, посвященный провинции Хайнань", - указал он.

Ранее в четверг Сергей Михайлов посетил штаб-квартиру ведущего издания провинции Хайнань - газеты "Хайнань жибао", где провел переговоры с ее главным редактором Го Чжиминем о налаживании информационного сотрудничества.