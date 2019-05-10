Умерла актриса Малого театра Нелли Корниенко

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Актриса Малого театра, народная артистка РСФСР Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни, сообщается в пятницу на сайте театра.

"Малый театр постигло горе - 9 мая после продолжительной болезни ушла из жизни народная артистка России Нелли Ивановна Корниенко. Ровно через две недели ей исполнился бы 81 год", - говорится в некрологе.

Корниенко выступала на сцене Малого театра с 1959 года и исполнила более 50 ролей. "Безупречный вкус, благородство, утонченность и изысканность, глубокое проникновение в суть характеров и дух отображаемой эпохи - эти свойства отличали буквально каждую из ее работ. Нелли Ивановна обладала уникальным творческим диапазоном. Конечно, индивидуальность актрисы диктовала определенный выбор ролей: чаще всего ей предлагали играть царственных особ и знатных дам", - отмечают в театре.

Последней ролью артистки в театре стала Анна Кеннеди в пьесе "Мария Стюарт "Фридриха Шиллера. Корниенко с 1960 года также снялась в ряде кинофильмов, в числе которых "Скандальное происшествие в Брикмилле" (1980), "День рождения Терезы" (1980), "Доходное место" (1981) и другие.

О дате и месте прощания с актрисой будет объявлено позже.