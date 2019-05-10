"Хор Турецкого" исполнил "Песни Победы" в Праге

ПРАГА, 10 мая. /ТАСС/. Советские песни времен Великой Отечественной войны и мировая классика в исполнении "Хора Турецкого" и арт-группы Soprano прозвучали в пятницу в Праге - городе, где Красная армия 9 мая 1945 года поставила окончательную точку в разгроме гитлеровской Германии.

Как передает с места события корреспондент ТАСС, концерт "Песни Победы" собрал 5 тыс. слушателей. Он состоялся на Градчанской площади перед Пражским кремлем - древней резиденцией чешских королей, императоров Священной римской империи, президентов Чехословакии и Чехии. Общий патронат над ним осуществлял президент республики Милош Земан.

"Программа очень разнообразна - 33 трека, - заявил ТАСС народной артист России, основатель и продюсер "Хора Турецкого" Михаил Турецкий. - В программе концерта есть песни советского времени о мире, войне, подвиге и любви. Это важные историческое песни: "Темная ночь", "Смуглянка", "Катюша", "Три танкиста", "Ехал я из Берлина" и так далее. Представлены также произведения на французском и итальянском языках, классика. Есть песни из репертуаров популярных групп Queen и ABBA, русские народные песни, оперные композиции. Эта музыка известна всем, во всех странах. Она объединяет мир".

Среди слушателей находились представители чешских властей, политические и общественные деятели, ветераны, студенты местных гимназий и вузов, учащиеся средних школ, соотечественники и граждане других стран СНГ. Почетными гостями были послы РФ, Казахстана, Армении и Азербайджана в Чехии. Глава российского дипломатического представительства Александр Змеевский выступил с кратким приветствием перед началом концерта, поздравив собравшихся с Днем Победы.

Концерт сопровождали многократные овации слушателей. Они долго не хотели отпускать исполнителей со сцены, требуя повторить особенно полюбившиеся песни. Наиболее известные из них Градчанская площадь, заполненная слушателями, пела вместе с артистами. Большое впечатление их мастерство произвело на молодых чехов, которые ранее лишь понаслышке были знакомы с советскими песнями военных лет.

"Песни Победы" - это проект, который мы везем по всему миру. Мы уже были в Риме, Вашингтоне, Нью-Йорке, Торонто, Варшаве, Будапеште, Москве. Сегодня мы в Праге, завтра выступаем в Вене, а послезавтра - в Берлине", - сказал Михаил Турецкий.

"Песни Победы"

"Песни Победы" - проект правительства Москвы, реализованный при поддержке МИД России, Минкультуры РФ и Россотрудничества. Изначально он был запущен к 70-летию Победы в 2015 году, когда первый концерт состоялся на Поклонной горе в Москве. В 2016 году "Хор Турецкого" 9 мая выступил с программой в Севастополе, а 7 мая 2017 года - на площади Жандарменмаркт в Берлине.

В прошлом году в честь 73-й годовщины Победы музыканты дали концерты во Франции, Словении, Австрии, Германии, Белоруссии, России, Израиле и США. В этом году марафон, в ходе которого "Хор Турецкого" и арт-группа "Сопрано" выступят в 14 городах 12 стран, начался 1 мая. Он завершится 3 июня концертом в Минске. У коллектива уже есть планы на следующий год: к 75-летию Победы "Хор Турецкого" надеется включить в программу больше российских городов и проехать с концертами "от Сталинграда до Берлина".