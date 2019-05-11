Павильон Литвы наградили "Золотым львом" Венецианской арт-биеннале

ВЕНЕЦИЯ, 11 мая. /ТАСС/. Павильон Литвы был признан лучшим на 58-й Венецианской биеннале современного искусства, которая открывается для публики сегодня, он получил главную награду смотра - "Золотого льва". Об этом было объявлено в ходе церемонии, которая прошла в субботу.

"Золотой лев" за лучший национальный павильон достается Литве", - сказал президент Венецианской биеннале Паоло Баратта. Литовский павильон на биеннале представил проект Sun & Sea (Marina), в котором объединились современное искусство и новая опера. Он посвящен изменениям климата.

Национальный павильон Бельгии получил специальный приз жюри. Лучшим художником был признан Артур Джафа (США), ему достался "Золотой лев". "Серебряным львом", который вручают молодому художнику, наградили Харис Эпамидонду (Кипр). Специального упоминания жюри удостоились художницы Тереза Марголис (Мексика) и Отобонг Нканга (Нигерия).

Ранее стало известно, что "Золотого льва" за вклад в искусство получит американский скульптор и поэт Джимми Дарем. Как отметил куратор нынешней биеннале Ральф Ругофф, художник на протяжении более чем 50 лет продолжал находить "изобретательные и убедительные способы борьбы с политическими и социальными силами, которые сформировали наш мир".

Павильон России

Куратором российского павильона на биеннале выступает не отдельный человек, а целая организация - Государственный Эрмитаж во главе с его директором Михаилом Пиотровским. Комиссар павильона - ректор Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина Семен Михайловский.

В павильоне представлены инсталляции художника и сценографа Александра Шишкина-Хокусая, режиссера Александра Сокурова на тему эрмитажных шедевров. Как ранее рассказал ТАСС Михайловский, на входе гости русского павильона могут увидеть слепки ног знаменитых атлантов, украшающих портик перед входом в Новый Эрмитаж на Миллионной улице. В верхнем пространстве павильона - инсталляция Сокурова, посвященная картине "Возвращение блудного сына" Рембрандта. В этом году исполнилось 350 лет со дня смерти художника.

В творческую команду Сокурова вошли художники-постановщики Елена Жукова и Лидия Крюкова, с которыми он работал над фильмами "Фауст" и "Русский ковчег", посвященными Эрмитажу, режиссер Александр Золотухин, выпускник мастерской Сокурова, а также студенты Санкт-Петербургской академии художеств. Они создали инсталляцию, совмещающая документальное кино и анимацию, живопись и скульптуру. В ней использованы сюжеты картин старых мастеров, в том числе работы "Возвращение блудного сына". В другом пространстве посетители увидят инсталляцию "Фламандская школа" художника и сценографа Александра Шишкина, выступающего под псевдонимом Шишкин-Хокусай.

Пиотровский рассказал ТАСС, что проект, представленный в павильоне, планируется потом показать в Санкт-Петербурге, Москве, Казани и других городах.

О биеннале

Тема нынешней биеннале, куратором которой выступает директор лондонской галереи Хейворд (Hayward Gallery) Ральф Ругофф, звучит как "Не дай вам бог жить в эпоху перемен". С 8 по 10 мая состоялись превью-показы для специалистов и прессы, а также торжественные церемонии открытия выставок. Для публики биеннале будет работать с 11 мая по 24 ноября.

Всего в выставке принимают участие около 80 художников со всего мира и 90 национальных проектов. Впервые в Венецианской арт-биеннале участвуют Гана, Мадагаскар, Малайзия и Пакистан. Традиционно основные события биеннале проходят в садах Джардини и в Арсенале.