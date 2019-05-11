Сергей Лазарев пообещал представить русскоязычную версию песни Scream

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Российский певец Сергей Лазарев пообещал в скором времени представить русскоязычную версию песни Scream, с которой он выступит на международном конкурсе "Евровидение-2019" в Тель-Авиве, говорится в сообщении пресс-службы ВГТРК.

"Сергей Лазарев пообещал скоро представить русскую версию песни Scream, с которой певец выступит от России на конкурсе Евровидение в Тель-Авиве", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 11 мая прошла вторая репетиция полуфинала конкурса, после которой участники вышли к прессе. По словам Лазарева, во время прогона были устранены все технические неточности в сценографии. В частности, была откорректирована часть декорации с водопадом.

Также Лазарев отметил, что "счастлив представлять Россию на конкурсе второй раз", однако не стал уточнять, согласится ли сделать это в третий. "Сейчас я не готов заглядывать так далеко в будущее. Пока хочется достойно выступить в этот раз", - цитирует пресс-служба певца. Лазарев пообещал "сделать все, чтобы победить".

Полуфиналы "Евровидения" пройдут в Выставочном центре Тель-Авива 14 и 16 мая 2019 года, Лазарев выступит во втором концерте под номером 13. Финал конкурса состоится 18 мая.