Фестиваль любования сакурой открылся в Ботаническом саду Санкт-Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая. /ТАСС/. Двухдневный фестиваль японской культуры "Сакура мацури" открылся в субботу в Ботаническом саду им. Петра Великого в Санкт-Петербурге. Гости могут не только любоваться растениями, но и принимать участие в обширной программе, знакомящей с японской культурой, рассказал ТАСС заместитель заведующего Ботаническим садом Юрий Калугин

"Это уже традиционное наше мероприятие. Единственное, что в этом году оно происходит с несколько большим размахом … Работает несколько выставок, выступают музыкальные коллективы, занимающиеся японской культурой, а также проводится ряд мастер-классов. Те, кто хотят увидеть именно сакуру, они ее увидят, потому что сейчас в полном цвету сорт "Розовое богатство", который в центре сада цветет и на японском участке", - сказал Калугин.

В этом году в связи с ранней весной часть сакуры отцвела до начала "Сакура мацури". "Отцвела сахалинская, отцвела курильская сакура, но зато зацвела сакура сорта "Розовое богатство": она имеет крупные цветки нежно-розового цвета, полумахровая. Ее пропустить очень сложно, она действительно бросается в глаза", - пояснил собеседник агентства, добавив, что около гербария в саду выставлены еще несколько горшечных сортов сакуры. Посетители смогут увидеть и сакуру Максимовича, названную в честь впервые давшего ее научное описание в конце XIX века сотрудника Ботанического сада Карла Максимовича.

На протяжении двух фестивальных дней гости смогут познакомиться с различными видами традиционного японского искусства, в том числе с каллиграфией, чайным искусством, икэбаной, стрельбой из лука (кюдо), оригами, игрой на барабанах тайко. В рамках "Сакура мацури" пройдут выступления клубов боевых искусств, посетители также смогут попробовать японские блюда, чай и сладости. При этом гостям, пришедшим в традиционных нарядах Страны восходящего солнца, предоставляется бесплатный вход.

"Сакура мацури" является частью программы 19-го фестиваля "Японская весна в Санкт-Петербурге", посвященного японскому языку и японской культуре. В этом году он охватывает около 90 мероприятий на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области: выставки, театральные представления и концерты, лекции и мастер-классы, турниры и семинары по японским логическим играм и боевым искусствам, детские праздники и многое другое. Фестиваль стартовал в марте и завершится в конце мая.

Ботанический сад Петра Великого, расположенный на Аптекарском острове в Санкт-Петербурге, - один из старейших ботанических садов России. Он является отделом Ботанического института имени В.Л. Комарова и входит в структуру Российской академии наук.